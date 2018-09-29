Экклстоун: Гран-при России значительно изменился в положительную сторону с 2014 года

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Большие положительные изменения произошли в организации российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" с момента проведения первого Гран-при в Сочи. Такое мнение ТАСС высказал бывший исполнительный директор "Формулы-1" Берни Экклстоун.
"За эти пять лет было много всего улучшено, - сказал Экклстоун. - Очевидно, с тех пор, как мы начали пять лет назад, произошли большие изменения - все они хороши. Я очень доволен этим, потому что чувствую себя частью этой гонки. Я доволен тем, как она прогрессирует".
"Мы изменили дату проведения, и это было к лучшему. Выросла аудитория гонки. В целом здесь очень хорошая организация", - добавил собеседник агентства.
Гран-при России проводится в Олимпийском парке Сочи с 2014 года. Первые два сезона этап проходил осенью - в октябре. В 2016 году он был перенесен на весну (конец апреля - начало мая), но в нынешнем сезоне вновь проходит осенью - с 28 по 30 сентября.
Контракт на проведение Гран-при России рассчитан до 2025 года.