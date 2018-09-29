Экклстоун: Гран-при России значительно изменился в положительную сторону с 2014 года

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Большие положительные изменения произошли в организации российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" с момента проведения первого Гран-при в Сочи. Такое мнение ТАСС высказал бывший исполнительный директор "Формулы-1" Берни Экклстоун.

"За эти пять лет было много всего улучшено, - сказал Экклстоун. - Очевидно, с тех пор, как мы начали пять лет назад, произошли большие изменения - все они хороши. Я очень доволен этим, потому что чувствую себя частью этой гонки. Я доволен тем, как она прогрессирует".