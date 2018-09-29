Южная Корея намерена активно развивать свои национальные виды спорта в России

КАЗАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Южная Корея планирует активно развивать свои национальные виды спорта в РФ. Об этом журналистам перед открытием X Всероссийских соревнований по тхэквондо "Кубок посла Республики Корея в Российской Федерации" сообщил посол Республики Корея в Росси У Юн Гын.

"На данный момент среди корейских видов спорта тхэквондо является самым популярным и известным в России. По поводу того, как мы будем развивать межспортивные отношения между нашими странами, в этом году в июне было заключено соглашение между Республикой Корея, а также министром спорта России. Если вернуться к соглашению, которое обговаривали главы наших государств в июне этого года, там есть пункт об обмене спортсменов, а также тренеров между нашими странами", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, будет ли Южная Корея развивать свои виды спорта в России и странах СНГ.

Кубок Посла Республики Корея в Российской Федерации, организаторами которого являются Культурный центр посольства Республики Корея и Союз тхэквондо России, проходят в Казани в десятый раз. В соревнованиях принимают участие более 100 спортсменов - представителей команд восьми федеральных округов России.