Экклстоун: российскому гонщику Сироткину нужно сменить команду для достижения результата

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Российскому пилоту "Уильямса" Сергею Сироткину необходимо сменить команду, чтобы добиваться результата в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Такое мнение ТАСС высказал бывший исполнительный директор "Формулы-1" Берни Экклстоун.

Сироткин дебютировал в "Формуле-1" в 2018 году. В нынешнем сезоне на его счету одно очко. У гонщика нет гарантированного контракта на следующий сезон.

"Очевидно, его машина не может позволить добиваться результата в данный момент. Лучшим болидом для него может быть "Мерседес" или "Феррари", - сказал Экклстоун.

Гран-при России проходит с 28 по 30 сентября.