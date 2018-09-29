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Козак: проведение Гран-при России в ночное время не рассматривается

Ранее организаторы не исключали варианта проведения гонки в ночное время
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак
© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Организаторы российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" не рассматривают возможность проведения в будущем гонки в ночное время. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Пока вопрос утратил актуальность", - сказал он.

"Что касается изменения конфигурации трассы, то это даже не рассматривается. Не было таких предложений", - добавил Козак.

Гран-при России проходит с 2014 года. Ранее организаторы не исключали варианта проведения гонки в ночное время.

Российский этап Гран-при завершится гонкой в воскресенье.

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