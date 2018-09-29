"Манчестер Юнайтед" проиграл "Вест Хэму" в матче чемпионата Англии

ТАСС, 29 сентября. Лондонский футбольный клуб "Вест Хэм" одержал победу над "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1 в домашнем матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на Олимпийском стадионе Лондона.

В составе хозяев голами отметились Фелипе Андерсон (5-я минута) и Марко Арнаутович (74), также в свои ворота забил защитник гостей Виктор Линделёф (43). В составе "Манчестер Юнайтед" отличился Маркус Рэшфорд (71).

Это поражение стало третьим для "Манчестера" в семи матчах чемпионата. МЮ набрал 10 очков и опустился на восьмое место в таблице. Последний раз клуб из Манчестера набирал меньше очков после семи матчей в чемпионате в сезоне-1998/90 (7). "Вест Хэм", в активе которого семь очков, поднялся на 12-ю позицию.

В следующем матче 6 октября "Манчестер Юнайтед" на своем поле сыграет с "Ньюкаслом". "Вест Хэм" 5 октября на выезде встретится с "Брайтоном".