Колобков: эстафета огня Универсиады станет предвкушением большого праздника

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Эстафета огня Универсиады 2019 года в Красноярске станет предвкушением большого праздника. Об этом на торжественной церемонии встречи огня заявил министр спорта России Павел Колобков.

Эстафета огня стартовала в парке "Зарядье" и пройдет по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным реки Москвы. Факелоносцы пробегут мимо Московского Кремля, Храма Христа Спасителя, Крымского моста, Новоандреевского моста, спортивного комплекса "Дружба" и Лужнецкого моста. Общая протяженность московского маршрута составит 7,5 километров. Огонь по улицам столицы пронесет 51 факелоносец.

"Сейчас я немного волнуюсь, это огромная честь для меня, потому что хочется, чтобы эстафета, которой я дам старт, стала стимулом, радостью и предвкушением большого праздника. Сегодня очень большой праздник для всех москвичей, для всей страны - начинается российский этап эстафеты огня Универсиады. В Красноярске подготовлены самые современные спортивные объекты, жители города с нетерпением ждут всех гостей и организуют им самый лучший прием. Постараюсь бежать так, чтобы все успели насладиться огнем Универсиады", - заявил Колобков, который стал первым факелоносцем эстафеты.

"В Универсиаде участвуют студенты, аспиранты, а также ведущие спортсмены. По сути, такие соревнования для многих - это первая проверка и путевка в большой спорт. Я сам участвовал в двух Универсиадах - Японии и Великобритании, и мне удалось завоевать несколько золотых медалей", - добавил министр.

Колобков признался, что с нетерпением ждет открытия соревнований в Красноярске. "Ожидается красивая спортивная борьба, традиционно наши спортсмены успешно выступают на Универсиадах. У нас хорошая система подготовки спортсменов, поэтому я с нетерпением смотрю на будущие соревнования и надеюсь на появление новых имен в российском спорте", - отметил Колобков.

3 октября эстафета огня Универсиады - 2019 пройдет в Калининграде, затем огонь отправится в путешествие по другим российским регионам и будет доставлен в столицу Игр 1 марта 2019 года. Россия в третий раз примет Универсиаду. Со 2 по 12 марта свыше 3 тыс. спортсменов из более чем 50 стран в Красноярске разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.