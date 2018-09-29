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КХЛ

"Металлург" обыграл "Локомотив" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 3:2

ТАСС, 29 сентября. Магнитогорский "Металлург" одержал победу над ярославским "Локомотивом" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Иван Верещагин (14-я минута), Роман Любимов (25) и Сергей Мозякин (36). У гостей отличились Якуб Накладал (16) и Григорий Денисенко (60).

"Металлург" одержал третью победу подряд и набрал 16 очков, поднявшись на пятое место в Восточной конференции. "Локомотив" занимает четвертую позицию на Западе, набрав 15 очков.

В следующем матче 3 октября "Металлург" в гостях сыграет с пекинским "Куньлунем". "Локомотив" 2 октября на своем льду встретится с нижнекамским "Нефтехимиком".

В другом матче дня челябинский "Трактор" дома победил череповецкую "Северсталь" со счетом 2:1. "Северсталь" потерпела поражение в третьей игре подряд.

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