Сироткин заявил, что будет агрессивно действовать в гонке Гран-при России

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Российский пилот команды "Формулы-1" "Уильямс" Сергей Сироткин планирует агрессивно действовать в гонке Гран-при России. Об этом он заявил журналистам.
Сироткин показал в квалификации 18-й результат, однако стартовать будет с 13-й позиции из-за штрафов соперников.
"Стартовая позиция никак не меняет нашей стратегии, она будет определяться лишь выбором резины, - сказал Сироткин. - Мы будем агрессивны, будем бороться, думаю, что будет интересная гонка. Мы все смирились, что находимся в не очень простой ситуации, и это не самое приятное ощущение. Несмотря на это, болельщики понимают нас".
Гонка пройдет 30 сентября.