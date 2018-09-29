Российские самбисты в пятый раз подряд выиграли Кубок президента

БАЛЛИМИНА /Северная Ирландия/, 29 сентября. /ТАСС/. Российские спортсмены в пятый раз подряд стали обладателями Кубка президента по самбо, который прошел в субботу в Баллимине (Северная Ирландия). В финале соревнований российская команда со счетом 6:1 выиграла у объединенной сборной США и Канады.

С 2017 года Россию в соревнованиях из соображений развития популярности самбо представляют региональные команды, а не члены основной сборной. В прошлом году кубок в Россию увезли спортсмены Новосибирска, на этот раз сильнейшим стали представители Санкт Петербурга. Первую матчевую встречу россияне выиграли у сборной Нидерландов - 6:1, затем у команды Камеруна - 6:1. Объединенную сборную США и Канады россияне одолели также со счетом 6:1.

В соревновании в боевом самбо победителями "Большого шлема", проводимого в рамках розыгрыша Кубка президента, стали россияне Александр Донцов (до 62 кг), Адам Талдиев (до 74 кг), камерунцы Бертран Батамаг (до 82 кг) и Мишель Чаму (до 100 кг).

Впервые идея проведения этого командного турнира была озвучена президентом Ассоциации самбо стран Британского содружества - лордом Саймоном Редингом - на встрече Владимира Путина с лидерами современного мирового самбо в марте 2013 года.

Первые соревнования состоялись в 2014 году в Лондоне, в 2015-м турнир принимал Манчестер, в 2016-м - Эдинбург, в 2017-м соревнования снова прошли в Лондоне. На этот раз турнир прошел в графстве Антрим Северной Ирландии.