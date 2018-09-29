Несколько тысяч человек поприветствовали огонь Универсиады в Москве

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. В Москве стартовал российский этап эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Свидетелями торжественного мероприятия стали несколько тысяч человек, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Москва стала первым российским городом, который принял огонь предстоящей Универсиады. Перед стартом эстафеты в парке "Зарядье" прошла торжественная церемония с участием министра спорта России Павла Колобкова, его заместителя Натальи Паршиковой, мэра Красноярска Сергея Еремина, а также послов Универсиады - олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина и певицы Дарьи Антонюк.

"Город с нетерпением ждет начала Универсиады. Наш Красноярск готов показать всем свою открытость, гостеприимность и радушие. Уверен, что это растопит сердца всех гостей, а спортивные соревнования принесут немало рекордных результатов", - сказал на церемонии Еремин.

После приветственных слов из рук мэра Красноярска Колобков зажег факел и под аплодисменты многочисленной публики вышел на первый этап эстафеты.

"Чувствую себя хорошо, я немного взволнован и воодушевлен, - признался министр спорта после того, как передал эстафету следующему факелоносцу. - Я сейчас немного завидую следующим участникам, ведь им предстоит стать частью уникального события".

Далее эстафета, общая протяженность которой составила 7,5 км, прошла по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным реки Москвы, мимо Московского Кремля, Храма Христа Спасителя, Крымского моста, Новоандреевского моста, спортивного комплекса "Дружба" и Лужнецкого моста.

Холод не помешал эстафете

В последние дни в столице установилась довольно холодная погода. В день старта эстафеты синоптики зафиксировали всего шесть градусов тепла, что при наличии ветра делало присутствие на открытом воздухе не очень комфортным. Несмотря на это, москвичи и гости города, счет которых шел на тысячи, очень тепло и шумно приветствовали и поддерживали каждого факелоносца.

Всего в эстафете принял участие 51 факелоносец, среди которых были министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин, а также корреспондент ТАСС Альберт Стародубцев.

Честь пробежать финальный отрезок эстафеты была доверена олимпийскому чемпиону по конькобежному спорту и руководителю департамента спорта Москвы Николаю Гуляеву. В завершение мероприятия он вместе с другими почетными гостями поднес горящий факел к чаше и зажег символический огонь.

"Принимать участие в таких мероприятиях всегда почетно и волнительно, - сказал Гуляев после финиша эстафеты. - Считаю, мы дали хороший старт эстафете и отправили огонь Универсиады в большой путь по нашей огромной стране. Проведение столь масштабного спортивного мероприятия, конечно, важно, думаю, мы проведем лучшую зимнюю Универсиаду, это будет настоящий праздник студенческого спорта и дружбы. Предстоящая Универсиада надолго запомнится всем".

После финиша эстафеты начался большой музыкальный концерт с участием известных отечественных исполнителей. 3 октября эстафета огня Универсиады - 2019 пройдет в Калининграде, затем огонь отправится в путешествие по другим российским регионам и будет доставлен в столицу Игр 1 марта 2019 года.

Россия в третий раз примет Универсиаду. Со 2 по 12 марта свыше 3 тыс. спортсменов из более чем 50 стран в Красноярске разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.