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Футбол в России

"Локомотив" победил "Ахмат" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:0
© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" одержал победу над грозненским "Ахматом" со счетом 2:0 в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "РЖД-Арена".

Мячи забили Мануэл Фернандеш (81-я минута) и Рифат Жемалетдинов (90+3).

"Локомотив" прервал серию из трех поражений подряд в чемпионате России. Железнодорожники набрали 12 очков и поднялись на шестое место в таблице. "Ахмат", в активе которого 11 очков, опустился на девятую позицию.

В следующем матче 3 октября "Локомотив" в матче группового этапа Лиги чемпионов дома сыграет с немецким "Шальке". В РПЛ московский клуб 7 октября на выезде встретится со столичным ЦСКА. "Ахмат" следующий матч проведет в РПЛ и сыграет дома с махачкалинским "Анжи". Встреча состоится 7 октября.

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит871017-522
2Краснодар851214-616
3ЦСКА944114-416
4Ростов84319-315
5Спартак84317-415
6Локомотив933310-1012
7Урал932410-1611
8Ахмат93249-1211
9Оренбург932410-911
10Рубин82519-811
11Динамо82429-610
12Арсенал923410-109
13Уфа922546-128
14Крылья Советов82152-127
15Анжи82064-146
16Енисей81264-135
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