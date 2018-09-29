"Локомотив" победил "Ахмат" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" одержал победу над грозненским "Ахматом" со счетом 2:0 в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "РЖД-Арена".

Мячи забили Мануэл Фернандеш (81-я минута) и Рифат Жемалетдинов (90+3).

"Локомотив" прервал серию из трех поражений подряд в чемпионате России. Железнодорожники набрали 12 очков и поднялись на шестое место в таблице. "Ахмат", в активе которого 11 очков, опустился на девятую позицию.

В следующем матче 3 октября "Локомотив" в матче группового этапа Лиги чемпионов дома сыграет с немецким "Шальке". В РПЛ московский клуб 7 октября на выезде встретится со столичным ЦСКА. "Ахмат" следующий матч проведет в РПЛ и сыграет дома с махачкалинским "Анжи". Встреча состоится 7 октября.