"Локомотив" победил "Ахмат" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" одержал победу над грозненским "Ахматом" со счетом 2:0 в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "РЖД-Арена".
Мячи забили Мануэл Фернандеш (81-я минута) и Рифат Жемалетдинов (90+3).
"Локомотив" прервал серию из трех поражений подряд в чемпионате России. Железнодорожники набрали 12 очков и поднялись на шестое место в таблице. "Ахмат", в активе которого 11 очков, опустился на девятую позицию.
В следующем матче 3 октября "Локомотив" в матче группового этапа Лиги чемпионов дома сыграет с немецким "Шальке". В РПЛ московский клуб 7 октября на выезде встретится со столичным ЦСКА. "Ахмат" следующий матч проведет в РПЛ и сыграет дома с махачкалинским "Анжи". Встреча состоится 7 октября.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|8
|7
|1
|0
|17-5
|22
|2
|Краснодар
|8
|5
|1
|2
|14-6
|16
|3
|ЦСКА
|9
|4
|4
|1
|14-4
|16
|4
|Ростов
|8
|4
|3
|1
|9-3
|15
|5
|Спартак
|8
|4
|3
|1
|7-4
|15
|6
|Локомотив
|9
|3
|3
|3
|10-10
|12
|7
|Урал
|9
|3
|2
|4
|10-16
|11
|8
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|9-12
|11
|9
|Оренбург
|9
|3
|2
|4
|10-9
|11
|10
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|9-8
|11
|11
|Динамо
|8
|2
|4
|2
|9-6
|10
|12
|Арсенал
|9
|2
|3
|4
|10-10
|9
|13
|Уфа
|9
|2
|2
|5
|46-12
|8
|14
|Крылья Советов
|8
|2
|1
|5
|2-12
|7
|15
|Анжи
|8
|2
|0
|6
|4-14
|6
|16
|Енисей
|8
|1
|2
|6
|4-13
|5