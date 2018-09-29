ЦСКА обыграл УНИКС и сыграет с "Анадолу Эфес" в финале Кубка Гомельского по баскетболу

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над казанским УНИКСом со счетом 96:65 в полуфинале Кубка Александра Гомельского по баскетболу, который проходит в Москве.
Самым результативным баскетболистом матча стал американский форвард ЦСКА Уилл Клайберн, набравший 14 очков.
В другом полуфинале турецкий "Анадолу Эфес" обыграл греческий "Олимпиакос" со счетом 78:70. Самым результативным игроком встречи стал французский форвард турецкой команды Адриан Моерман, набравший 15 очков.
Таким образом, в финале турнира сыграют ЦСКА и "Анадолу Эфес". В матче за третье место встретятся "Олимпиакос" и УНИКС. Финал пройдет в воскресенье в 19:00 мск, матч за третье место - в 16:00 мск.
Кубок Гомельского проводится с 2008 года. Действующим обладателем кубка являются подмосковные "Химки", которые в прошлом году в финале обыграли ЦСКА.