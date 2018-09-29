Рахимов: матч "Локомотива" и "Ахмата" в РПЛ шел до первой ошибки

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Матч девятого тура Российской премьер-лиги между "Локомотивом" и "Ахматом" проходил до первой ошибки. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер грозненской команды Рашид Рахимов.

В субботу в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу "Локомотив" обыграл "Ахмат" со счетом 2:0. Встреча прошла на стадионе "РЖД-Арена" в присутствии 10 083 зрителей.

"Было понято, что игра будет до одной ошибки - кто ее допустит, тот и проиграет. Радует, как команда выглядит в организационном плане, есть желание, но качественной игры пока не хватает", - сказал Рахимов.

Также Рахимов отметил, что судейство в матче вызывало удивление. "Не люблю обсуждать судейство, но было много спорных моментов, которые вызывали удивление. Я увидел игру рукой в штрафной "Локомотива", если провести параллель с баскетболом, то можно сказать, что футболист снял мяч с кольца. Я извиняюсь, но, возможно, в этот момент арбитр просто протирал глаз и не увидел нарушения", - отметил тренер.

"Ахмат" следующий матч проведет дома с махачкалинским "Анжи". Встреча состоится 7 октября.