Семин: "Локомотив" сдвинулся с мертвой точки после победы над "Ахматом"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" сдвинулся с мертвой точки после победы над "Ахматом" в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

"Локомотив" обыграл "Ахмат" со счетом 2:0.

"Сегодня был баланс обороны и атаки, но только во втором тайме, - отметил Семин. - В первом тайме мы играли медленно, а контратаки хорошо блокировались соперником. "Ахмат" не имел больших возможностей, однако это сложная команда, которая играет агрессивно. Сегодня мы сдвинулись с мертвой точки не только потому, что заработали три очка, но и в плане атаки и обороны, надеюсь, что в дальнейшем мы будем двигаться вперед".

"Хотелось бы обратиться к болельщикам, чтобы они подождали совсем немного, ребята набрали кондиции и уже чувствуют друг друга", - добавил Семин.

В следующем матче 3 октября "Локомотив" в матче группового этапа Лиги чемпионов дома сыграет с немецким "Шальке". В РПЛ московский клуб 7 октября на выезде встретится со столичным ЦСКА.