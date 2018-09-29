Иванов: "Ахмат" не заслуживал поражения в матче РПЛ с "Локомотивом"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" не заслуживал поражения в матче девятого тура чемпионата России с московским "Локомотивом". Об этом журналистам заявил полузащитник "Ахмата" Олег Иванов.

В субботу "Локомотив" обыграл "Ахмат" со счетом 2:0. Встреча прошла в Москве на стадионе "РЖД-Арена".

"Сегодня игра давалась, нужно было хладнокровнее использовать свои моменты, но я считаю, что мы как минимум не заслуживали поражения, - сказал Иванов. - При счете 1:0, на мой взгляд, был чистый пенальти, когда Брайан Идову сыграл рукой в подкате. То есть это двойные стандарты, одним командам ставят пенальти за такие нарушения, но нам не повезло. Сделаны выводы, будем готовиться к следующей игре".

"Мы отдали инициативу изначально, ждали своего шанса на контратаках. "Локомотив" качественная команда, которая пока что является чемпионом, но сейчас не видно, за счет чего они могут быть лучше", - добавил футболист.

В турнирной таблице "Локомотив" занимает шестое место, набрав 12 очков, "Ахмат" с 11 очками идет девятым. В следующем туре "Локомотив" 7 октября в гостях сыграет с московским ЦСКА, "Ахмат" в тот же день примет махачкалинский "Анжи".