Сборные Бразилии и Польши сыграют в финале мужского чемпионата мира по волейболу

ТУРИН /Италия/, 30 сентября. /ТАСС/. Волейболисты сборной Польши стали соперниками бразильцев в финале чемпионата мира, который проходит в итальянском Турине.
В полуфинальном матче поляки одержали победу над сборной США со счетом 3-2. Ранее в субботу бразильцы в своем полуфинале обыграли сербов со счетом 3-0.
Волейболисты сборных Бразилии и Польши встретятся в финале чемпионата мира в третий раз в истории и во второй раз кряду. На прошлом турнире в 2014 году в Польше хозяева соревнований победили соперников, до этого бразильцы и поляки встречались в финале мирового первенства в 2006 году в Токио, тогда победу одержала сборная Бразилии. Сборная России завершила борьбу на третьем групповом этапе, не сумев пробиться в число четырех сильнейших команд турнира.
Финал чемпионата мира пройдет 30 сентября. Ранее стало известно, что на финальном матче ожидается аншлаг, игру должны посетить порядка 14 тыс. зрителей.
В матче за третье место встретятся команды Сербии и США.