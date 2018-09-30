Мусаси защитил титул чемпиона Bellator в среднем весе, нокаутировав Макдональда

Рефери остановил бой за полторы минуты до конца второго раунда, присудив Мусаси победу техническим нокаутом. Макдональд является чемпионом Bellator в полусреднем весе. Канадец впервые проиграл бой в Bellator, на его счету две победы на турнирах организации.

ТАСС, 30 сентября. Голландский боец смешанного стиля (ММА) Гегард Мусаси одержал победу над канадцем Рори Макдональдом в поединке за титул чемпиона Bellator в среднем весе техническим нокаутом во втором раунде. Турнир Bellator 206 прошел в Сан-Хосе (США).

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Мусаси стал чемпионом в среднем весе в мае 2018 года, единогласным решением судей победив бразильца Дугласа Лиму. Бой с Макдональдом стал для Мусами первой защитой титула.

Ранее на турнире россиянин Андрей Корешков удушающим приемом в пятом раунде проиграл Лиме в четвертьфинале Гран- при Bellator в среднем весе.

Мусаси одержал 45-ю победу в ММА (38 - досрочно) при шести поражениях. В активе Макдональда 20 побед и пять поражений в смешанных единоборствах.