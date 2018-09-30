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Лига чемпионов

Российский судья Карасев назначен на матч группового этапа ЛЧ "Ювентус" - "Янг Бойз"

Встреча группы H пройдет 2 октября в Турине

ТАСС, 30 сентября. Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между итальянским "Ювентусом" и швейцарским клубом "Янг Бойз". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча группы H пройдет 2 октября в Турине. Начало матча - 19:55 мск.

Ассистентами Карасева будут Алексей Лунев и Игорь Демешко, дополнительными ассистентами - Сергей Иванов и Владимир Москалев. Четвертым судьей назначен Антон Аверьянов.

Для Карасева этот матч станет первым в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов. Ранее он работал на матче раунда плей-офф Лиги Европы.

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