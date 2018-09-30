Путин приехал на "Сочи-Автодром", где проходит Гран-при России "Формулы-1"

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин приехал на "Сочи-Автодром", где в воскресенье проходят гонка чемпионата "Формулы-1".
У входа на автодром главу государства встретили руководители 'Формулы-1", в том числе почетный президент Берни Экклстоун, спортивный директор Росс Браун и управляющий директор Чейз Кэри, а также вице-премьер Дмитрий Козак. Вместе они проследовали в ложу, чтобы понаблюдать за гонками.
Российский лидер уже не раз посещал престижные гонки на "Сочи-Автодроме". Причем одним наблюдением за соревнованиями его визиты не ограничиваются. Годом ранее под рев болидов Путин обсуждал с Козаком вопросы организации летнего отдыха граждан на юге России. Также в этот день глава государства провел встречи с руководством "Формулы-1" и компании-поставщика шин для "королевских автогонок" "Пирелли".
Россия получила право проведения этапа чемпионата мира 14 октября 2010 года. Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение Гран-при России ежегодно с 2014 по 2025 годы. Гран-при России проводится в Олимпийском парке Сочи с 2014 года. Первые два сезона этап проходил в октябре. В 2016 году он был перенесен на весну (конец апреля - начало мая), но в нынешнем сезоне вновь проходит осенью - с 28 по 30 сентября.