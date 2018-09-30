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СМИ: ФИФА хочет принудить Месси и Роналду к посещению церемонии вручения наград

Футболисты пропустили церемонию, которая прошла в Лондоне 24 сентября
Лионель Месси и Криштиану Роналду EPA/VALERIANO DI DOMENICO
Лионель Месси и Криштиану Роналду
© EPA/VALERIANO DI DOMENICO

ТАСС, 30 сентября. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино хочет принудить аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду посещать ежегодную церемонию вручения наград ФИФА. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает испанская газета As.

Церемония вручения наград ФИФА прошла в Лондоне 24 сентября. Лучшим игроком сезона стал хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич. Месси и Роналду не посетили церемонию. Португалец вошел в тройку кандидатов на главную награду, а аргентинец был номинирован на премию имени Ференца Пушкаша, вручаемую за самый красивый гол, оба футболиста вошли в команду года ФИФА.

Как сообщает издание, Инфантино был возмущен тем, что Месси и Роналду не посетили церемонию. Он поручил юристам ФИФА найти способ, который обяжет номинантов присутствовать на церемониях в будущем.

Месси и Роналду рекордное количество раз становились лучшими игроками года по версии ФИФА. Они по пять раз выигрывали награду.

Теги
Криштиану РоналдуМесси, Лионель
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