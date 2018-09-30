СМИ: ФИФА хочет принудить Месси и Роналду к посещению церемонии вручения наград

ТАСС, 30 сентября. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино хочет принудить аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду посещать ежегодную церемонию вручения наград ФИФА. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает испанская газета As.
Церемония вручения наград ФИФА прошла в Лондоне 24 сентября. Лучшим игроком сезона стал хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич. Месси и Роналду не посетили церемонию. Португалец вошел в тройку кандидатов на главную награду, а аргентинец был номинирован на премию имени Ференца Пушкаша, вручаемую за самый красивый гол, оба футболиста вошли в команду года ФИФА.
Как сообщает издание, Инфантино был возмущен тем, что Месси и Роналду не посетили церемонию. Он поручил юристам ФИФА найти способ, который обяжет номинантов присутствовать на церемониях в будущем.
Месси и Роналду рекордное количество раз становились лучшими игроками года по версии ФИФА. Они по пять раз выигрывали награду.