"Зенит" в большинстве проиграл "Анжи", потерпев первое поражение в РПЛ

ТАСС, 30 сентября. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" проиграл махачкалинскому "Анжи" со счетом 1:2 в выездном матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Каспийске на стадионе "Анжи-Арена".
Счет в матче на 47-й минуте открыл итальянский полузащитник гостей Клаудио Маркизио, забив свой первый гол в составе "Зенита". На 71-й минуте счет сравнял венесуэльский нападающий хозяев Андрес Понсе. Защитник "Анжи" Дмитрий Белоруков на 76-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален с поля. В меньшинстве "Анжи" смог довести матч до победы, решающий гол с пенальти на 83-й минуте забил полузащитник Владислав Кулик.
"Зенит" потерпел первое поражение в текущем розыгрыше РПЛ. В первых восьми турах санкт-петербургский клуб выиграл семь матчей и однажды сыграл вничью. "Зенит", несмотря на поражение, продолжает лидировать в таблице РПЛ, набрав 22 очка. Петербуржцы опережают идущий на втором месте "Краснодар", который в воскресенье сыграет свой матч девятого тура с московским "Динамо".
"Анжи" одержал третью победу подряд во всех турнирах, перед этим махачкалинцы проиграли шесть матчей подряд. В восьмом туре РПЛ "Анжи" победил "Динамо" (1:0), а в 1/16 финала Олимп - Кубка России обыграл "Чайку" из Ростовской области. "Анжи" набрал 9 очков и поднялся на 12-е место, покинув зону вылета.
4 октября "Зенит" в матче группового этапа Лиги Европы дома сыграет с пражской "Славией". 7 октября во встрече 10-го тура РПЛ на своем поле примет "Краснодар". "Анжи" 7 октября сыграет на выезде с грозненским "Ахматом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|9
|7
|1
|1
|18-7
|22
|2
|Краснодар
|8
|5
|1
|2
|14-6
|16
|3
|ЦСКА
|9
|4
|4
|1
|14-4
|16
|4
|Ростов
|8
|4
|3
|1
|9-3
|15
|5
|Спартак
|8
|4
|3
|1
|7-4
|15
|6
|Локомотив
|9
|3
|3
|3
|10-10
|12
|7
|Урал
|9
|3
|2
|4
|10-16
|11
|8
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|9-12
|11
|9
|Оренбург
|9
|3
|2
|4
|10-9
|11
|10
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|9-8
|11
|11
|Динамо
|8
|2
|4
|2
|9-6
|10
|12
|Анжи
|9
|3
|0
|6
|6-15
|9
|13
|Арсенал
|9
|2
|3
|4
|10-10
|9
|14
|Уфа
|9
|2
|2
|5
|46-12
|8
|15
|Крылья Советов
|8
|2
|1
|5
|2-12
|7
|16
|Енисей
|9
|1
|2
|6
|4-13
|5