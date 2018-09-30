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"Зенит" в большинстве проиграл "Анжи", потерпев первое поражение в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:2
Футболисты "Анжи" Донат Сорокин/ТАСС
Футболисты "Анжи"
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 30 сентября. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" проиграл махачкалинскому "Анжи" со счетом 1:2 в выездном матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Каспийске на стадионе "Анжи-Арена".

Счет в матче на 47-й минуте открыл итальянский полузащитник гостей Клаудио Маркизио, забив свой первый гол в составе "Зенита". На 71-й минуте счет сравнял венесуэльский нападающий хозяев Андрес Понсе. Защитник "Анжи" Дмитрий Белоруков на 76-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален с поля. В меньшинстве "Анжи" смог довести матч до победы, решающий гол с пенальти на 83-й минуте забил полузащитник Владислав Кулик.

"Зенит" потерпел первое поражение в текущем розыгрыше РПЛ. В первых восьми турах санкт-петербургский клуб выиграл семь матчей и однажды сыграл вничью. "Зенит", несмотря на поражение, продолжает лидировать в таблице РПЛ, набрав 22 очка. Петербуржцы опережают идущий на втором месте "Краснодар", который в воскресенье сыграет свой матч девятого тура с московским "Динамо".

"Анжи" одержал третью победу подряд во всех турнирах, перед этим махачкалинцы проиграли шесть матчей подряд. В восьмом туре РПЛ "Анжи" победил "Динамо" (1:0), а в 1/16 финала Олимп - Кубка России обыграл "Чайку" из Ростовской области. "Анжи" набрал 9 очков и поднялся на 12-е место, покинув зону вылета.

4 октября "Зенит" в матче группового этапа Лиги Европы дома сыграет с пражской "Славией". 7 октября во встрече 10-го тура РПЛ на своем поле примет "Краснодар". "Анжи" 7 октября сыграет на выезде с грозненским "Ахматом".

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит971118-722
2Краснодар851214-616
3ЦСКА944114-416
4Ростов84319-315
5Спартак84317-415
6Локомотив933310-1012
7Урал932410-1611
8Ахмат93249-1211
9Оренбург932410-911
10Рубин82519-811
11Динамо82429-610
12Анжи93066-159
13Арсенал923410-109
14Уфа922546-128
15Крылья Советов82152-127
16Енисей91264-135
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