ЦСКА приостановил онлайн-продажу билетов на Лигу чемпионов из-за атаки хакеров

ТАСС, 30 сентября. Футбольный ЦСКА приостановил онлайн-продажу билетов на домашние матчи Лиги чемпионов через официальный сайт из-за атаки хакеров. Об этом говорится в заявлении клуба, опубликованном на сайте красно-синих.

"В настоящее время работа онлайн-сервиса https://events.pfc-cska.com/ приостановлена, но вы можете приобрести билеты через операторов Kassir.ru и "Яндекс" или в кассах "ВЭБ-Арены", - говорится в заявлении. - Работа сервиса будет восстановлена в ближайшее время".

"В субботу, 29 сентября, произошел сбой в системе приема платежей. Из-за этого у вас могли списаться деньги, а электронные билеты на почту не пришли, - отмечается в тексте. - Все данные заказы были аннулированы, а возврат денег со стороны клуба будет осуществлен в начале недели. Для возврата денег необходимо написать на электронную почту drosov@pfc-cska.com с указанием номера платежа".

В заявлении сказано, что все приобретенные до 22 сентября электронные билеты будут перевыпущены. "Кроме того, обращаем ваше внимание, что в связи с атакой хакеров, которая произошла неделю назад, чтобы исключить компрометацию билетов, мы перевыпустим все электронные билеты, приобретенные до 22 сентября, - подчеркивается в тексте. - Перевыпущенные билеты будут вам отправлены на электронную почту в течение сегодняшнего дня. Если письмо не придет, вы сможете зайти в свой личный кабинет и распечатать билет оттуда".

Все домашние матчи Лиги чемпионов ЦСКА проведет в "Лужниках", вместимость которых составляет 80 тысяч зрителей. В предстоящем туре армейцы примут мадридский клуб, встреча пройдет 2 октября. Также ЦСКА 7 ноября дома сыграет с итальянской "Ромой", 27 ноября - с чешской "Викторией". Ранее сообщалось, что ЦСКА уже реализовал более 40 тыс. билетов на матчи Лиги чемпионов.