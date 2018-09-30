Команда "Формулы-1" "Мерседес" продлила победную серию на Гран-при России

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Победой британца Льюиса Хэмилтона из команды "Мерседес" завершился пятый в истории российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Четырехкратный чемпион мира в третий раз поднялся на высшую ступень пьедестала на Гран-при России.
Предыдущие четыре гонки на "Сочи-Автодроме" выиграли пилоты "Мерседеса" - дважды лучшим становился Хэмилтон, по разу завершивший карьеру немец Нико Росберг и финн Валттери Боттас, который в прошлом году здесь одержал первую в карьере победу. В этот раз финн выиграл квалификацию и считался главным претендентом на победу в гонке.
Однако в середине дистанции команда "Мерседес" решила вмешаться в происходящее на трассе и попросила Боттаса пропустить вперед ведущего борьбу за титул Хэмилтона, который в тот момент отбивал атаки главного соперника в чемпионате немца Себастьяна Феттеля. Финн покорно послушался приказу своих начальников, после чего британец спокойно довел дело до победы, увеличив отрыв от Феттеля в чемпионате до 50 очков.
К чести Хэмилтона он не стал праздновать свою победу и поблагодарил партнера за командную работу. "Валттери фантастически работал в этот уик-энд, он настоящий джентльмен, - сказал Хэмилтон. - Обычно мы очень рады победному дублю, но я могу понять, насколько трудна эта ситуация для Валттери. Он заслуживал победы, но мы как команда боремся за чемпионство".
Боль Сироткина
Неудачно сложился первый в карьере домашний этап для единственного представитель России в "королевских гонках" Сергея Сироткина. Форма "Уильямса" в нынешнем сезоне не позволяет пилотам команды вести борьбу за высокие места. В Сочи эта ситуация не изменилась.
В квалификации Сироткин и канадец Лэнс Стролл показали 18-й и 20-й результаты соответственно, однако из-за штрафов соперников стартовали в гонке 13-м и 14-м. После квалификации Сироткин в беседе с журналистами рассказывал, что если получится удачный старт, то у него будет шанс побороться за очки в гонке. Однако этого не случилось - Стролл в гонке занял 15-е место, а Сироткин стал последним из финишировавших - 18-м.
"Очень болезненная гонка для меня, пожалуй, самая болезненная в нынешнем сезоне, - сказал Сироткин. - С самого старта гонка пошла не по нашему плану. Мы всегда находились в худшем положении на трассе. Тем не менее мы справлялись хорошо, но все обернулось против нас".
Руководитель программы развития автоспорта в России SMP Racing Борис Ротенберг, комментируя ТАСС выступление Сироткина, отметил, что российский пилот сделал все что мог на домашнем этапе. "Сироткина на старте зажали в одном месте две машины, был контакт, - сказал Ротенберг. - Потом он начал обгонять Стролла, тот - по тормозам, заблокировал передние колеса и чуть его [Сироткина] в стену не довез, получилось не по-спортивному. Не в Сереже проблема, он ехал, как мог".
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Ротенберг добавил, что пока нет понимания, останется ли россиянин в "королевских гонках" в следующем сезоне. "Понимания по следующему сезону пока нет, надо доехать нынешний сезон", - сказал он.
Сироткин продолжает занимать последнее место в личном зачете чемпионата с одним набранным очком, которое он завоевал после дисквалификации Ромена Грожана на Гран-при Италии.
Российский болид в течение 10 лет
Во время проведения этапа вице-премьер РФ Дмитрий Козак провел встречу с автопроизводителями. Одной из тем, которые на ней обсуждались, было создание российского болида для участия в "Формуле-1". "Результатом нашего совещания должно стать как раз создание российского болида "Формулы-1". Мы говорили о планах до 2024 года, но не думаю, что в такие сроки это возможно, полагаю, это возможно сделать в течение десятилетия", - заявил Козак журналистам.
Посетил Гран-при России и бывший исполнительный директор "Формулы-1" Берни Экклстоун, который в беседе с ТАСС высказал мнение, что для России было бы хорошим шагом создание команды в "Формуле-1". "Я надеюсь, что появится и российская команда, что, очевидно, будет лучше для России, чем просто наличие пилотов в "королевских гонках" из страны. Это было бы очень хорошо", - отметил Экклстоун.
Козак на брифинге с журналистами рассказал, что интерес к созданию в России команды со стороны бизнеса есть. "Я знаю, что есть в России любители автомобильного спорта, состоятельные бизнесмены, которые готовы инвестировать, готовы вложиться в создание российской команды "Формулы-1", - сказал он. - Будем надеяться, что и такая команда у нас появится. Подозреваю, что помыслы о создании команды появились в том числе потому, что здесь [в Сочи] создали такую инфраструктуру", - сказал Козак.
Однако Ротенберг назвал идею создания команды космической. "Это [появление российской команды] зависит от многих факторов, - сказал Ротенберг. - Пока я не вижу такого, чтобы это случилось. Пока это космическое желание".
Гран-при России прошел в пятый раз, и, по мнению Экклстоуна, за это время значительно изменился в положительную сторону. "За эти пять лет было много всего улучшено, - сказал Экклстоун. - Очевидно, с тех пор, как мы начали пять лет назад, произошли большие изменения - все они хороши. Я очень доволен этим, потому что чувствую себя частью этой гонки. Я доволен тем, как она прогрессирует".
В следующем году Гран-при России планируется провести с 27 по 29 сентября.