Команда "Формулы-1" "Мерседес" продлила победную серию на Гран-при России

Лучшим в гонке стал британец Льюис Хэмилтон, который увеличил отрыв от Себастьяна Феттеля в чемпионате до 50 очков

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Победой британца Льюиса Хэмилтона из команды "Мерседес" завершился пятый в истории российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Четырехкратный чемпион мира в третий раз поднялся на высшую ступень пьедестала на Гран-при России. Предыдущие четыре гонки на "Сочи-Автодроме" выиграли пилоты "Мерседеса" - дважды лучшим становился Хэмилтон, по разу завершивший карьеру немец Нико Росберг и финн Валттери Боттас, который в прошлом году здесь одержал первую в карьере победу. В этот раз финн выиграл квалификацию и считался главным претендентом на победу в гонке. Однако в середине дистанции команда "Мерседес" решила вмешаться в происходящее на трассе и попросила Боттаса пропустить вперед ведущего борьбу за титул Хэмилтона, который в тот момент отбивал атаки главного соперника в чемпионате немца Себастьяна Феттеля. Финн покорно послушался приказу своих начальников, после чего британец спокойно довел дело до победы, увеличив отрыв от Феттеля в чемпионате до 50 очков.

К чести Хэмилтона он не стал праздновать свою победу и поблагодарил партнера за командную работу. "Валттери фантастически работал в этот уик-энд, он настоящий джентльмен, - сказал Хэмилтон. - Обычно мы очень рады победному дублю, но я могу понять, насколько трудна эта ситуация для Валттери. Он заслуживал победы, но мы как команда боремся за чемпионство". Боль Сироткина Неудачно сложился первый в карьере домашний этап для единственного представитель России в "королевских гонках" Сергея Сироткина. Форма "Уильямса" в нынешнем сезоне не позволяет пилотам команды вести борьбу за высокие места. В Сочи эта ситуация не изменилась. В квалификации Сироткин и канадец Лэнс Стролл показали 18-й и 20-й результаты соответственно, однако из-за штрафов соперников стартовали в гонке 13-м и 14-м. После квалификации Сироткин в беседе с журналистами рассказывал, что если получится удачный старт, то у него будет шанс побороться за очки в гонке. Однако этого не случилось - Стролл в гонке занял 15-е место, а Сироткин стал последним из финишировавших - 18-м. "Очень болезненная гонка для меня, пожалуй, самая болезненная в нынешнем сезоне, - сказал Сироткин. - С самого старта гонка пошла не по нашему плану. Мы всегда находились в худшем положении на трассе. Тем не менее мы справлялись хорошо, но все обернулось против нас". Руководитель программы развития автоспорта в России SMP Racing Борис Ротенберг, комментируя ТАСС выступление Сироткина, отметил, что российский пилот сделал все что мог на домашнем этапе. "Сироткина на старте зажали в одном месте две машины, был контакт, - сказал Ротенберг. - Потом он начал обгонять Стролла, тот - по тормозам, заблокировал передние колеса и чуть его [Сироткина] в стену не довез, получилось не по-спортивному. Не в Сереже проблема, он ехал, как мог".