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Футбол в России

Дубль Классона помог "Краснодару" разгромить "Динамо" в матче чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 3:0
Футболисты "Краснодара" Виталий Тимкив/ТАСС
Футболисты "Краснодара"
© Виталий Тимкив/ТАСС

ТАСС, 30 сентября. "Краснодар" разгромил московское "Динамо" со счетом 3:0 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.

Мячи забили Ари (18-я минута) и Виктор Классон (45, 55).

"Краснодар" одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице с 19 очками. Бело-голубые потерпели второе поражение подряд и занимают 11-е место с 10 очками.

В следующем туре "Краснодар" 7 октября в гостях встретится с петербургским "Зенитом", "Динамо" 6 октября сыграет в Самаре с местными "Крыльями Советов".

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит971118-722
2Краснодар961217-619
3ЦСКА944114-416
4Ростов84319-315
5Спартак84317-415
6Локомотив933310-1012
7Урал932410-1611
8Ахмат93249-1211
9Оренбург932410-911
10Рубин82519-811
11Динамо92439-910
12Анжи93066-159
13Арсенал923410-109
14Уфа922546-128
15Крылья Советов82152-127
16Енисей91264-135
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