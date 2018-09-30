Дубль Классона помог "Краснодару" разгромить "Динамо" в матче чемпионата России

ТАСС, 30 сентября. "Краснодар" разгромил московское "Динамо" со счетом 3:0 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.
Мячи забили Ари (18-я минута) и Виктор Классон (45, 55).
"Краснодар" одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице с 19 очками. Бело-голубые потерпели второе поражение подряд и занимают 11-е место с 10 очками.
В следующем туре "Краснодар" 7 октября в гостях встретится с петербургским "Зенитом", "Динамо" 6 октября сыграет в Самаре с местными "Крыльями Советов".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|9
|7
|1
|1
|18-7
|22
|2
|Краснодар
|9
|6
|1
|2
|17-6
|19
|3
|ЦСКА
|9
|4
|4
|1
|14-4
|16
|4
|Ростов
|8
|4
|3
|1
|9-3
|15
|5
|Спартак
|8
|4
|3
|1
|7-4
|15
|6
|Локомотив
|9
|3
|3
|3
|10-10
|12
|7
|Урал
|9
|3
|2
|4
|10-16
|11
|8
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|9-12
|11
|9
|Оренбург
|9
|3
|2
|4
|10-9
|11
|10
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|9-8
|11
|11
|Динамо
|9
|2
|4
|3
|9-9
|10
|12
|Анжи
|9
|3
|0
|6
|6-15
|9
|13
|Арсенал
|9
|2
|3
|4
|10-10
|9
|14
|Уфа
|9
|2
|2
|5
|46-12
|8
|15
|Крылья Советов
|8
|2
|1
|5
|2-12
|7
|16
|Енисей
|9
|1
|2
|6
|4-13
|5