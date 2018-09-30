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Футбол в Англии

Усманов допустил, что может стать акционером ФК "Эвертон"

Ранее бизнесмен уже заявлял, что готов оказать "Эвертону" значительную поддержку, поскольку держатель контрольного пакета акций клуба Фархад Мошири - его друг
Алишер Усманов EPA/YURI KOCHETKOV
Алишер Усманов
© EPA/YURI KOCHETKOV

МАГАДАН, 30 сентября. /ТАСС/. Бизнесмен Алишер Усманов допустил, что может стать акционером английского футбольного клуба "Эвертон". Об этом Усманов заявил в интервью в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.

На вопрос, не собирается ли бизнесмен стать акционером "Эвертона", Усманов ответил: "Не знаю, могу и стать. Это сопряжено со многим количеством нюансов, начиная от сегодняшней ситуации. В Великобритании спорт - это чересчур политическая сфера, там огромное напряжение в бизнесе вообще, поэтому неизвестно".

"Благодаря тому, что я 10 лет был акционером "Арсенала", я прекрасно осведомлен, как надо строить спортивные футбольные клубы. И туда, где мои концепции будут поддерживать, я и пойду", - заявил Усманов.

Ранее бизнесмен уже заявлял, что готов оказать "Эвертону" значительную поддержку, поскольку держатель контрольного пакета акций клуба Фархад Мошири - его друг.

Теги
Усманов, Алишер Бурханович
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