Защитник "Флориды" Киселевич получил перелом челюсти в предсезонном матче против "Тампы"

ТАСС, 30 сентября. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида" Богдан Киселевич получил перелом челюсти в предсезонном матче с "Тампой".

Матч между "Тампой" и "Флоридой" прошел в ночь на воскресенье и завершился поражением "Флориды" со счетом 2:3. Российский защитник Киселевич провел на льду чуть более двух минут, получил травму верхней части тела в первом периоде и не смог продолжить встречу.

Отмечается, что позднее Киселевич перенесет операцию. Защитник пропустит минимум две недели.

28-летний Киселевич летом подписал однолетний контракт с клубом из Майами. Последние четыре сезона хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за ЦСКА, в прошлом сезоне он принял участие в 44 играх регулярного чемпионата, в которых отметился 16 результативными передачами. В минувшем плей-офф КХЛ он провел 21 встречу и набрал 3 очка (1 гол + 2 передачи). На Олимпийских играх в Пхёнчхане защитник завоевал золото в составе российской команды, кроме того, на его счету бронза чемпионата мира 2017 года.

Российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев сыграл в матче 17 минут 43 секунды, отметившись одним броском, результативной передачей и тремя заблокированными бросками. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 31 из 33 бросков по воротам.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует в ночь на 4 октября. В первом своем матче нового сезона "Тампа" на своей площадке в ночь на 7 октября сыграет против "Флориды".