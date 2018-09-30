Сборная Польши во второй раз подряд стала чемпионом мира по волейболу

ТУРИН /Италия/, 1 октября. /ТАСС/. Волейболисты сборной Польши со счетом 3-0 победили бразильцев в финале чемпионата мира, который завершился в итальянском Турине.
Ранее в воскресенье сборная США победила сербов со счетом 3-1 в матче за бронзовые медали турнира.
Волейболисты сборных Бразилии и Польши встретились в финале чемпионата мира в третий раз в истории и во второй раз кряду. На прошлом турнире в 2014 году в Польше хозяева соревнований победили соперников, до этого бразильцы и поляки встречались в финале мирового первенства в 2006 году в Токио, тогда победу одержала сборная Бразилии.
Для поляков данный финал стал третьим в истории, всего в активе польской национальной команды две золотые и одна серебряная медаль мировых первенств.
Сборная России завершила борьбу на третьем групповом этапе, не сумев пробиться в число четырех сильнейших команд турнира. На третьем этапе российские волейболисты в двух матчах уступили американцам (0-3) и бразильцам (2-3).
Российские волейболисты лишь раз становились призерами турнира, когда в 2002 году команда под руководством Геннадия Шипулина заняла второе место. Сборная СССР шесть раз выигрывала мужской чемпионат мира, последняя победа была добыта на турнире 1982 года в Аргентине. Место проведения следующего чемпионата мира определится позднее. Ранее стало известно, что турнир в 2022 году может пройти в России.
Polska Biało-Czerwoni @PolskaSiatkowka!— Volleyball World (@FIVBVolleyball) 30 сентября 2018 г.
They are world champions once again!
Poland beat Brazil @volei 3-0 in the final of the #FIVBMensWCH.
Captain #13 Michal Kubiak lifts the trophy. Feel the atmosphere!
Game report: https://t.co/h5PPn8UiAs#volleyballWCHs#volleyball pic.twitter.com/hMbTwB7L8P