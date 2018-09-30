Сборная Польши во второй раз подряд стала чемпионом мира по волейболу

ТУРИН /Италия/, 1 октября. /ТАСС/. Волейболисты сборной Польши со счетом 3-0 победили бразильцев в финале чемпионата мира, который завершился в итальянском Турине.

Волейболисты сборных Бразилии и Польши встретились в финале чемпионата мира в третий раз в истории и во второй раз кряду. На прошлом турнире в 2014 году в Польше хозяева соревнований победили соперников, до этого бразильцы и поляки встречались в финале мирового первенства в 2006 году в Токио, тогда победу одержала сборная Бразилии.

Для поляков данный финал стал третьим в истории, всего в активе польской национальной команды две золотые и одна серебряная медаль мировых первенств.

Сборная России завершила борьбу на третьем групповом этапе, не сумев пробиться в число четырех сильнейших команд турнира. На третьем этапе российские волейболисты в двух матчах уступили американцам (0-3) и бразильцам (2-3).

Российские волейболисты лишь раз становились призерами турнира, когда в 2002 году команда под руководством Геннадия Шипулина заняла второе место. Сборная СССР шесть раз выигрывала мужской чемпионат мира, последняя победа была добыта на турнире 1982 года в Аргентине. Место проведения следующего чемпионата мира определится позднее. Ранее стало известно, что турнир в 2022 году может пройти в России.