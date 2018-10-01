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НХЛ

"Колорадо" обыграл "Даллас" в предсезонном матче НХЛ, Варламов отразил 32 броска

Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу клуба из Денвера

ТАСС, 1 октября. "Колорадо" победил "Даллас" со счетом 5:6 в гостевом предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Колорадо" шайбы забросили Габриэль Ландеског (3-я, 25-я минуты), Микко Рантанен (5), Тайсон Барри (19), Колин Уилсон (39) и Шелдон Дрис (46). У "Далласа" отличились Джейсон Дикинсон (7), Джейми Бенн (15), Радек Факса (38) и Девин Шор (50).

Российский форвард "Далласа" Александр Радулов сыграл в матче 20 минут 45 секунд, успев отметиться результативной передачей и двумя бросками. Российский голкипер "Колорадо" Семен Варламов отразил 32 из 37 бросков по воротам.

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2018/19 стартует в ночь на 4 октября, в первом матче "Колорадо" 4 октября дома сыграет против "Миннесоты", "Даллас" в тот же день примет "Аризону".

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