"Колорадо" обыграл "Даллас" в предсезонном матче НХЛ, Варламов отразил 32 броска

ТАСС, 1 октября. "Колорадо" победил "Даллас" со счетом 5:6 в гостевом предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе "Колорадо" шайбы забросили Габриэль Ландеског (3-я, 25-я минуты), Микко Рантанен (5), Тайсон Барри (19), Колин Уилсон (39) и Шелдон Дрис (46). У "Далласа" отличились Джейсон Дикинсон (7), Джейми Бенн (15), Радек Факса (38) и Девин Шор (50).
Российский форвард "Далласа" Александр Радулов сыграл в матче 20 минут 45 секунд, успев отметиться результативной передачей и двумя бросками. Российский голкипер "Колорадо" Семен Варламов отразил 32 из 37 бросков по воротам.
Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2018/19 стартует в ночь на 4 октября, в первом матче "Колорадо" 4 октября дома сыграет против "Миннесоты", "Даллас" в тот же день примет "Аризону".