Российская теннисистка Потапова впервые в карьере вошла в первую сотню рейтинга WTA

ТАСС, 1 октября. Россиянка Анастасия Потапова, в субботу уступившая в финале турнира в Ташкенте, впервые в карьере вошла в первую сотню рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
В финале Потапова, которой в марте исполнилось 17 лет, уступила 24-летней россиянке Маргарите Гаспарян в двух сетах - 2:6, 1:6. Гаспарян завоевала второй титул в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде, в 2015 году она стала победительницей турнира в Баку. Гаспарян не выступала три года из-за травмы колена.
Потапова является победительницей юниорского Умиблодна-2016 и многократной финалисткой юниорских турниров серии Большого шлема. Она поднялась со 132-го на 93-е место в рейтинге WTA. 17-летняя россиянка, а также американка Аманда Анисимова (США) и сербка Ольга Данилович являются самыми молодыми теннисистками в первой сотне рейтинга.
Анастасия Павлюченкова поднялась на пять строчек и теперь занимает 34-е место. Мария Шарапова, ранее объявившая о досрочном завершении сезона-2018, опустилась на одну строчку, занимая 25-е место. Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, которая располагается на 12-й строчке.
Рейтинг WTA от 1 октября:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) - 8061 очко
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) - 5610
3 (3). Ангелик Кербер (Германия) - 5345
4 (5). Петра Квитова (Чехия) - 4635
5 (6). Элина Свитолина (Украина) - 4555
6 (8). Наоми Осака (Япония) - 4390
7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) - 4345
8 (4). Каролин Гарсия (Франция) - 3925
9 (9). Слоан Стивенс (США) - 3912
10 (11). Юлия Гёргес (Германия) - 3730...
12 (13). Дарья Касаткина (Россия) - 3355...
25 (24). Мария Шарапова (Россия) - 2003...
34 (39). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1495...
56 (41). Екатерина Макарова (Россия) - 1027...
85 (89). Евгения Родина (Россия) - 720...
93 (132). Анастасия Потапова (Россия) - 656...
96 (83). Елена Веснина (Россия) - 638...
99 (98). Анна Блинкова (Россия) - 619.