Российская теннисистка Потапова впервые в карьере вошла в первую сотню рейтинга WTA

ТАСС, 1 октября. Россиянка Анастасия Потапова, в субботу уступившая в финале турнира в Ташкенте, впервые в карьере вошла в первую сотню рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

В финале Потапова, которой в марте исполнилось 17 лет, уступила 24-летней россиянке Маргарите Гаспарян в двух сетах - 2:6, 1:6. Гаспарян завоевала второй титул в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде, в 2015 году она стала победительницей турнира в Баку. Гаспарян не выступала три года из-за травмы колена.

Потапова является победительницей юниорского Умиблодна-2016 и многократной финалисткой юниорских турниров серии Большого шлема. Она поднялась со 132-го на 93-е место в рейтинге WTA. 17-летняя россиянка, а также американка Аманда Анисимова (США) и сербка Ольга Данилович являются самыми молодыми теннисистками в первой сотне рейтинга.

Анастасия Павлюченкова поднялась на пять строчек и теперь занимает 34-е место. Мария Шарапова, ранее объявившая о досрочном завершении сезона-2018, опустилась на одну строчку, занимая 25-е место. Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, которая располагается на 12-й строчке.

Рейтинг WTA от 1 октября:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) - 8061 очко

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) - 5610

3 (3). Ангелик Кербер (Германия) - 5345

4 (5). Петра Квитова (Чехия) - 4635

5 (6). Элина Свитолина (Украина) - 4555

6 (8). Наоми Осака (Япония) - 4390

7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) - 4345

8 (4). Каролин Гарсия (Франция) - 3925

9 (9). Слоан Стивенс (США) - 3912

10 (11). Юлия Гёргес (Германия) - 3730...

12 (13). Дарья Касаткина (Россия) - 3355...

25 (24). Мария Шарапова (Россия) - 2003...

34 (39). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1495...

56 (41). Екатерина Макарова (Россия) - 1027...

85 (89). Евгения Родина (Россия) - 720...

93 (132). Анастасия Потапова (Россия) - 656...

96 (83). Елена Веснина (Россия) - 638...

99 (98). Анна Блинкова (Россия) - 619.