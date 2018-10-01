Защитник "Флориды" Киселевич пропустит не менее двух недель из-за перелома челюсти

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида" Богдан Киселевич пропустит минимум две недели из-за травмы челюсти. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на журналиста CBS Miami Дэвида Дворка.

Киселевич получил перелом челюсти после попадания шайбы в лицо в ночь на воскресенье в предсезонной игре с "Тампой". В результате врачи наложили россиянину 40 швов, и он не смог продолжить встречу. Ранее сообщалось, что 28-летний защитник перенесет операцию.

Киселевич летом подписал однолетний контракт с клубом из Майами. Последние четыре сезона хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за ЦСКА, в прошлом сезоне он принял участие в 44 играх регулярного чемпионата, в которых отметился 16 результативными передачами. В минувшем плей-офф КХЛ он провел 21 встречу и набрал 3 очка (1 гол + 2 передачи). На Олимпийских играх в Пхёнчхане защитник завоевал золото в составе российской команды, кроме того, на его счету бронза чемпионата мира 2017 года.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует в ночь на 4 октября. В первом матче нового сезона "Флорида" в ночь на 7 октября сыграет в гостях с "Тампой" .