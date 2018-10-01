Губернатор: клуб КХЛ "Сибирь" смог прервать серию поражений благодаря смене тренера

НОВОСИБИРСК, 1 октября. /ТАСС/. Смена главного тренера помогла новосибирскому клубу Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" прервать серию из 12 поражений. Такое мнение журналистам высказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Сибирь" в воскресенье одержала первую победу в регулярном чемпионате КХЛ нынешнего сезона, обыграв в гостях "Витязь" (4:3). До этого команда потерпела 12 поражений подряд. 15 сентября Андрей Андриевский сменил Владимира Юрзинова - младшего на посту главного тренера команды.

"Я к этой победе отношусь с настороженным оптимизмом, это действительно перелом, - сказал Травников. - Конечно, этому помогли определенные решения, которые смогли изменить настрой в команде, их систему подготовки, в частности замена тренера. Я не буду абсолютно негативно высказываться в адрес Владимира Юрзинова, он смог изменить игру в прошлом сезоне, но при подготовке команды к новому сезону были допущены ошибки. И на фоне серии поражений решение [о смене тренера] было необходимо".

Губернатор добавил, что решение о смене тренера позволит команде и в дальнейшем показывать хороший результат в чемпионате.

Следующий матч "Сибирь" проведет дома 5 октября с ЦСКА. В турнирной таблице Восточной конференции "Сибирь" продолжает занимать последнее место с двумя очками.