Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной России

"Каждая история имеет свое начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению", - сказал Акинфеев. Голкипер ЦСКА назвал огромной честью выполнять роль капитана сборной России на домашнем чемпионате мира, отметив, что это стало пиком его карьеры в национальной сборной.

Акинфеев впервые сыграл за национальную команду 28 апреля 2004 года в товарищеском матче со сборной Норвегии (3:2), став в возрасте 18 лет и 20 дней самым молодым дебютантом команды за ее историю. В возрасте 18 лет он вошел в состав сборной России на чемпионат Европы 2004 года. Акинфеев поехал на турнир в статусе третьего вратаря и на поле не вышел.

Акинфеев назвал возраст причиной завершения карьеры в сборной. По словам футболиста, ему становится все труднее играть на два фронта и переносить максимальные нагрузки, поэтому он принял решение уступить дорогу более молодым игрокам и сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА. "В России появилась очень хорошая и перспективная молодежь, некоторые ребята уже на этом первенстве мира проявили себя настоящими лидерами. Мы должны верить в молодых футболистов и всячески их поддерживать", - добавил он.

В мае 2007 года в игре за ЦСКА он получил травму и выбыл на четыре месяца, поэтому пропустил решающие матчи отборочного турнира к чемпионату Европы 2008 года (игра против хорватов и два матча против англичан). На сам чемпионат Акинфеев ехал в статусе стартового голкипера и вместе со сборной России дошел до полуфинала, завоевав бронзовые медали. Вратарь отстоял "на ноль" в двух матчах группового этапа против сборных Греции (1:0) и Швеции (2:0), благодаря чему сборная России впервые в своей истории вышла в плей-офф европейского первенства. В матче 1/8 финала против сборной Нидерландов (3:1 в дополнительное время) он отразил семь ударов.

В марте 2017 года в преддверии Кубка конфедераций главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, что Акинфеев стал капитаном национальной команды. Сборная России на домашнем чемпионате мира добилась лучшего результата в своей истории, выйдя в четвертьфинал. Акинфеев провел на турнире пять матчей, один из которых отыграл "на ноль". В матче 1/8 финала против сборной Испании (1:1 - основное время, 4:3 - по пенальти) российский вратарь принес победу команде, отбив два одиннадцатиметровых удара в послематчевой серии.

Акинфеев принимал участие в чемпионате мира 2014 года и на ЧЕ-2016, на Евро-2012 он был в составе команды, но на поле не появился. Всего он провел 111 матчей за сборную России, пропустил 95 мячей и 33 раза отстоял "на ноль". По количеству игр, проведенных за национальную команду, Акинфеев занимает второе место в истории, уступая только Сергею Игнашевичу (126). Последним матчем Акинфеева за сборную России стал четвертьфинал ЧМ-2018 против команды Хорватии (1:1, 3:4 - по пенальти).