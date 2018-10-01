Дзагоев и Головин вошли в состав сборной России на матчи Лиги наций со шведами и турками

ТАСС, 1 октября. Полузащитники Алан Дзагоев (ЦСКА) и Александр Головин ("Монако") вошли в состав сборной России по футболу на матчи Лиги наций с командами Швеции и Турции. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России сыграет со шведами 11 октября в Калининграде, с турками - 14 октября в Сочи.

Состав из 24 футболистов выглядит следующим образом: вратари - Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит"), Антон Шунин ("Динамо"); защитники - Георгий Джикия ("Спартак"), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба - "Рубин"), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба - "Зенит"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция), Константин Рауш ("Динамо"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Марио Фернандес (ЦСКА); полузащитники - Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако"), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Зобнин ("Спартак"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит" ), Алексей Ионов ("Ростов"), Руслан Камболов ("Рубин"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Денис Черышев ("Валенсия", Испания); нападающие - Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба - "Зенит"), Дмитрий Полоз ("Рубин").

Пресс-служба РФС отметила, что в составе возможны изменения. Команда под руководством Станислава Черчесова начнет подготовку к матчам 8 октября.

Сборная России с тремя очками занимает первое место в группе 2 лиги В Лиги наций. В первом матче российская команда обыграла в гостях сборную Турции со счетом 2:1.