Гусев: уход Акинфеева станет потерей для сборной России

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Уход Игоря Акинфеева из сборной России по футболу станет потерей для национальной команды. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев.

В понедельник 32-летний Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России.

"Уходит легенда сборной. Его уход будет потерей для сборной, так как сильнее его сейчас среди вратарей никого нет, - сказал Гусев. - Поэтому жаль, что он так решил - ему еще играть и играть. Но с другой стороны, мы видим, сколько он играет баз замен и в клубе, и в сборной, что является большой физической и психологической нагрузкой".

"Будем надеется, что Игорь решил сделать перерыв и еще вернется в сборную", - добавил Гусев.

Акинфеев впервые сыграл за национальную команду 28 апреля 2004 года в товарищеском матче со сборной Норвегии, став в возрасте 18 лет и 20 дней самым молодым дебютантом команды за ее историю. В составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.