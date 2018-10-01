Капитан наших сердец. Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России

Голкипер ЦСКА сосредоточится на выступлении за клуб

За считаные минуты до объявления состава сборной России по футболу на матчи Лиги наций Российский футбольный союз опубликовал заявление 32-летнего Игоря Акинфеева. Капитан армейцев и национальной команды объявил о завершении карьеры в сборной. ТАСС вспоминает основные этапы, без сомнения, блестящей карьеры Игоря Акинфеева в команде, венцом которой стало успешное выступление на домашнем чемпионате мира.

Игорь Акинфеев ворвался в большой футбол в 17 лет. В начале 2003 года тренер армейцев Валерий Газзаев вызвал Акинфеева на сборы с основной командой и остался доволен его работой. В чемпионате России Игорь дебютировал 31 мая в гостевом матче против "Крыльев Советов" — армейцы победили со счетом 2:0, а Акинфеев отразил пенальти одного из лучших футболистов страны Андрея Каряки. Уже через неделю Газзаев, который на тот момент совмещал посты главного тренера в ЦСКА и сборной России, вызвал молодого голкипера в расположение национальной команды. И хотя Акинфеев в 2003 году не провел ни одного матча за основной состав, его перспективы в команде были очевидны и игрокам, и специалистам. Акинфеев провел первый матч за сборную 28 апреля 2004 года — это была товарищеская встреча против норвежцев. Матч для сборной сложился не очень удачно — команда под руководством Георгия Ярцева проиграла норвежцам со счетом 2:3. Однако результат мог быть куда хуже, если бы не сейвы юного голкипера. Акинфеев к тому же установил рекорд, став самым молодым дебютантом национальной команды — в день матча ему было 18 лет и 20 дней. В середине 2000-х годов в сборной не было равных Сергею Овчинникову, который впоследствии станет одним из тренеров ЦСКА. В 2004 году Ярцев включил 18-летнего армейца в заявку на чемпионат Европы, но в Португалию Акинфеев поехал третьим вратарем после Овчинникова и Вячеслава Малафеева из "Зенита". В конце марта 2005 года, когда сборную уже возглавлял Юрий Семин, голкипер ЦСКА (19 лет ему еще не исполнилось) сыграл в отборочной встрече чемпионата мира с эстонцами (1:1). Эта игра стала ключевой в его карьере в сборной — он прочно занял место первого номера. Овчинников в сборную больше не привлекался, а зенитовец Малафеев конкуренцию проиграл. Успех команды Хиддинка — 2008 и роковая ошибка в Бразилии Две травмы помешали армейскому голкиперу сыграть в важнейших матчах за сборную. Первая случилась в 2007-м, когда команде Гуса Хиддинка пришлось выходить на чемпионат Европы с Владимиром Габуловым. Тем не менее Акинфеев восстановился после разрыва крестообразной связки и принял участие во всех матчах турнира в Австрии и Швейцарии, став важным звеном бронзового успеха команды. Он провел все пять матчей, пропустив восемь мячей. При этом удачно сыграл в трех победных — с Грецией (1:0), Швецией (2:0) и Нидерландами (3:1). Во встречах с испанцами (1:4, 0:3) не спас бы никакой вратарь — столь велико было преимущество соперника, ставшего в итоге чемпионом Европы.

' Стас Трушников'

Вторая травма пришлась на отборочный цикл Евро-2012 — в столичном дерби форвард "Спартака" Веллитон столкнулся с Акинфеевым, в результате чего голкипер вновь повредил злосчастные "кресты". Как следствие, Игорь второй раз в карьере остался на полгода без футбола. Он восстановился весной 2012-го и в составе сборной планомерно готовился к европейскому чемпионату. Но команда голландского специалиста Дика Адвоката провела турнир тускло: после яркой победы над чехами на старте (4:1) была ничья с поляками (1:1) и поражение от греков (0:1). Третье место и вылет с турнира, от которого у российских болельщиков остался горький осадок. Мировое первенство в Бразилии в актив голкиперу сборной записать нельзя, как и всей российской команде, не вышедшей из группы. Помешали подопечным Фабио Капелло две ничьи со счетом 1:1 с соперниками, которых можно и нужно было побеждать, — из Южной Кореи и Алжира. И корейцы, и алжирцы забивали после промахов российского вратаря, который сначала не справился с дальним ударом, а затем неудачно сыграл на выходе.

' Стас Трушников'

После нелепой ошибки в матче с корейцами поднялась волна критики — прежние успехи голкипера резко забыли, теперь игру Акинфеева назвали недостойной уровня сборной. После матча вратарь, который редко общается с журналистами, дал подробное объяснение случившегося. Акинфеев извинился перед всеми, назвал пропущенный мяч детской ошибкой и сказал, что вратарь национальной команды не должен пропускать такие голы. Триумф на домашнем чемпионате мира — 2018 На Евро-2016 под руководством клубного тренера Леонида Слуцкого Игорь сыграл без явных ошибок, но плохо выглядела вся команда, занявшая последнее место в группе. Через год, уже при Станиславе Черчесове, Акинфеев принял участие в Кубке конфедераций, где вновь ошибся в ключевом эпизоде. В решающей игре группы с мексиканцами он далеко вышел из ворот, промахнулся мимо мяча, и соперник забил победный гол. При Черчесове произошло еще одно знаковое событие в жизни голкипера — Кубок конфедераций, и последующий чемпионат мира Акинфеев проведет в ранге капитана национальной сборной. Вклад Игоря Акинфеева в блестящее выступление сборной России по футболу на домашнем мировом первенстве огромен. Первый матч против команды Саудовской Аравии (5:0) вратарь отыграл "на ноль", несколько раз серьезно выручал во второй игре с египтянами (3:1). В итоге сборная России уже после двух игр гарантировала себе выход в плей-офф домашнего турнира. Встреча 1/8 финала против испанцев проходила в переполненных "Лужниках". Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти Акинфеев делает сейв, вошедший в историю мирового футбола: голкипер ногой отбил пенальти Яго Аспаса и вывел сборную России в исторический четвертьфинал.

' Матч ТВ'