Барулин, Турбин и Клинкхаммер признаны лучшими игроками недели в КХЛ

ТАСС, 1 октября. Канадский нападающий казанского "Ак Барса" Роб Клинкхаммер признан лучшим нападающим прошедшей недели в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Список опубликован на официальном сайте КХЛ.

Клинкхаммер на прошлой неделе забросил четыре шайбы в четырех матчах. В матче с владивостокским "Адмиралом" (4:2) канадец оформил дубль, а в игре с новосибирской "Сибирью" забросил победную шайбу (3:2).

Лучшим вратарем признан российский хоккеист "Сочи" Константин Барулин. В трех гостевых матчах недели он одержал две победы, при этом не проиграл ни одной встречи в основное время. Барулин в сумме отразил 96,15% бросков по своим воротам, что стало лучшим показателем недели среди всех вратарей лиги.

Среди защитников лучшим стал хоккеист хабаровского "Амура" Павел Турбин. В четырех выездных матчах он отметился тремя результативными передачами. Также на его счету 12 силовых приемов, шесть заблокированных бросков и общий показатель полезности "+2".

19-летний нападающий "Сибири" Никита Шашков стал лучшим новичком недели. В матче против подмосковного "Витязя" (4:3) он оформил дубль. Сначала Шашков забросил дебютную шайбу в КХЛ, а потом принес своей команде победу.