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Сборные по футболу

Билялетдинов: уход Акинфеева из сборной РФ можно связать с желанием быть больше с семьей

Ранее голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в национальной команде
Игорь Акинфеев Сергей Бобылев/ТАСС
Игорь Акинфеев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной России по футболу может быть связано с его желанием проводить больше времени с семьей. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник национальной команды, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Динияр Билялетдинов.

В понедельник 32-летний Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России.

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"Такое решение может быть связано больше с тем, что хочется быть с семьей. Из года в год, когда вместо выходных ты едешь на сборы, это выматывает. Думаю, что количество этих сборов у Игоря зашкаливает. Сейчас он готов передохнуть, а потом я не против, если он поиграет, дверь здесь не закрыта до конца", - сказал Билялетдинов.

Билялетдинов рассказал, чем в сборной России ему запомнился Акинфеев. "Спокойствием в воротах, у него очень сильный спортивный характер, хорошая реакция, огромный опыт. Все привыкли видеть в воротах Игоря, сейчас там будет новый вратарь, посмотрим", - отметил он.

Акинфеев впервые сыграл за национальную команду 28 апреля 2004 года в товарищеском матче со сборной Норвегии, став в возрасте 18 лет и 20 дней самым молодым дебютантом команды за ее историю. В составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, на домашнем чемпионате мира 2018 года дошел с командой до 1/4 финала. Всего он провел 111 матчей за сборную России, пропустил 95 мячей и 33 раза отстоял "на ноль".

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