Черчесов: решение Акинфеева уйти из сборной России нужно уважать

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что в воскресенье долго обсуждал с вратарем Игорем Акинфеевым вопрос завершения выступлений за национальную команду и высказал ему свое мнение на этот счет, но отметил, что решение надо уважать. Слова Черчесова приводит пресс-служба сборной.
В понедельник капитан сборной России Игорь Акинфеев объявил о завершении выступлений за национальную команду.
"Акинфеев объявил сегодня о завершении карьеры в сборной, таково его желание. Вчера мы с ним встречались, долго обсуждали это, он принял такое решение, надо его уважать. А мое мнение он знает", - заявил Черчесов.
Станислав Черчесов - о составе на матчи со Швецией и Турцией. Эксклюзив РФС ТВ pic.twitter.com/Bsx91M4Xxd— Сборная России (@TeamRussia) 1 октября 2018 г.
Также главный тренер сборной России высказался об игре полузащитника Александра Головина, летом перешедшего в "Монако". "Конечно, я общался с Головиным. Нас радует, что он выздоровел и сыграл уже в трех матчах. Он в хорошем состоянии", - отметил Черчесов.
11 октября сборная России в матче Лиги наций сыграет с командой Швеции. Черчесов высказал свое мнение о предстоящем сопернике российской команды.
"Сборная Швеции - это хорошо обученная и стабильная команда, которая всегда использует одну систему игры. Футболисты могут быть разные, но система не меняется. Крепкая команда, провели хороший матч против турецких футболистов (2:3), хоть и упустили победу. Нас ждет сложная игра", - заявил главный тренер сборной.