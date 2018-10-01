Черчесов: решение Акинфеева уйти из сборной России нужно уважать

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что в воскресенье долго обсуждал с вратарем Игорем Акинфеевым вопрос завершения выступлений за национальную команду и высказал ему свое мнение на этот счет, но отметил, что решение надо уважать. Слова Черчесова приводит пресс-служба сборной.

В понедельник капитан сборной России Игорь Акинфеев объявил о завершении выступлений за национальную команду.

"Акинфеев объявил сегодня о завершении карьеры в сборной, таково его желание. Вчера мы с ним встречались, долго обсуждали это, он принял такое решение, надо его уважать. А мое мнение он знает", - заявил Черчесов.