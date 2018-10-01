Черчесов: тренерский штаб увидел, что Головин поможет сборной России

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Полузащитник "Монако" Александр Головин в своем нынешнем состоянии способен помочь сборной России по футболу. Об этом журналистам сказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Головин из-за травмы пропустил начало сезона, включая матчи сборной в сентябре. Полузащитник, летом перешедший из ЦСКА в "Монако", провел в новом клубе три матча. Сборная России сыграет в Лиге наций со шведами 11 октября в Калининграде, с турками - 14 октября в Сочи.

"Это футболист, который нам нужен сегодня в составе. Мы видим, что он здоров, готов. Подмечаем нюансы, которые мы знаем у него. Мы увидели Головина, который нам поможет", - сказал Черчесов.

"Этот вызов ему сейчас намного больше нужен, нежели оставаться там. Он осваивается в новом клубе, и дать ему возможность вновь почувствовать себя в родной команде будет правильно", - добавил Черчесов.

В составе сборной по сравнению с сентябрьским созывом оказалось всего три изменения. Наряду с Головиным в команду вернулись полузащитники Алан Дзагоев и Алексей Миранчук. "Час назад мы общались с Дзагоевым, он готов. С каждой игрой он набирает. У них еще две игры будет, завтра пойду посмотрю матч [Лиги чемпионов] с "Реалом", - отметил Черчесов.

"Миранчук забивает, отдает передачи. Он оживает. Мы видим, что есть прогресс по сравнению с тем, что было месяц назад", - добавил он.