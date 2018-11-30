"Ак Барс" одержал седьмую победу подряд в КХЛ, победив "Локомотив"

ТАСС, 30 ноября. "Ак Барс" со счетом 5:3 обыграл ярославский "Локомотив" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Роман Манухов (6-я минута), Артем Михеев (25), Владимир Ткачев (50), Джастин Азеведо (52) и Роб Клинкхаммер (60). За проигравших отличились Артур Каюмов (39), Артем Ильенко (56) и Андрей Локтионов (59).

Для казанской команды победа стала седьмой подряд, клуб занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 53 очка в 35 матчах. "Локомотив" находится на четвертом месте в Западной конференции, в активе клуба 45 очков в 34 встречах.

В следующем матче "Ак Барс" дома сыграет с череповецкой "Северсталью" 3 декабря, "Локомотив" в тот же день дома встретится с пекинским "Куньлунем".