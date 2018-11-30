Лайшев: признание самбо МОК увеличит финансирование спортшкол в регионах

"Это большая победа самбо как национального вида спорта. Для меня это было неожиданностью, поскольку сейчас наша страна переживает сложный период во всех отраслях деятельности, и тут наш вид спорта получил шанс стать олимпийским, - сказал Лайшев. - В этой связи для меня главное, что это повлияет на тренеров глубинки нашей страны, для их секций это будет большое подспорье, поскольку за этим будет следовать понимание всех губернаторов, что самбо - это вид, который можно финансировать как олимпийский".

По мнению Лайшева, самбо имеет шансы появиться в качестве показательного вида на Олимпийских играх 2020 и 2024 годов. "У нас есть президент Международной федерации самбо Василий Борисович Шестаков, в которого мы верим, это очень влиятельный человек в мире спорта. Многое и от него, конечно, зависит", - отметил он.

"Самбо было на юношеских Олимпийских играх, сейчас его могут опять туда включить, самбо есть на играх в Европе и Азии, на Универсиаде. Нужно, чтобы все видели, что мы имеем право участвовать во всех этих соревнованиях", - добавил он.

По словам главы центра, немаловажную роль в признании самбо со стороны МОК сыграло проведение международного турнира по боевому самбо "Плотформа S-70". "На всех присутствовал Владимир Владимирович Путин, который приглашал членов МОК, президентов других стран на все наши соревнования. Президент лично способствовал продвижению самбо. Важно, что популяризация исходит именно от него, поскольку он является мастером спорта по самбо", - отметил Лайшев.