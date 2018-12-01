В США боксера Флойда Мэйуэзера оштрафовали за рекламу криптовалюты

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американский боксер Флойд Мэйуэзер -младший оштрафован Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США за недобросовестную рекламу криптовалюты.

Как сообщила телекомпания CNN, регулятор оштрафовал спортсмена за то, что он получал деньги за продвижение процедуры ICO (первичное размещение токенов - прим. ТАСС) нескольких компаний, в том числе Centra Tech ("Сентра тек"), и не сообщил об этом. SEC ранее обвинила Centra Tech в мошеннических действиях, связанных с продажей криптовалюты.

Как отмечается, боксеру заплатили за рекламу в общей сложности $300 тыс. При этом Мэйуэзер не сообщал регулятору о том, что получил вознаграждение за продвижение ICO, и не подал соответствующие документы, как того требует законодательство. Таким образом, потенциальные инвесторы могли подумать, что действия спортсмена не являлись оплаченной рекламой. Согласно решению SEC, Мэйуэзер должен вернуть полученные им деньги плюс проценты, а также выплатить штраф в размере $300 тыс.

Кроме того, регулятор оштрафовал за аналогичные нарушения известного американского музыкального продюсера, выступающего под псевдонимом Диджей Халед (настоящее имя - Халед бен Абдул Халид). Он получил за рекламу около $50 тыс., и теперь ему предстоит выплатить SEC более $150 тыс.

41-летний Мэйуэзер является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях и бронзовым призером Олимпийских игр 1996 года. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, атлет заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн. За бой с ирландцем Коннором Макгрегором, по неофициальной информации, он получил сумму, значительно превышающую доход от поединка с филиппинцем.

В июле журнал Forbes поставил Мэйуэзера на первое место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей. За прошедший год американец заработал $285 млн, $10 млн из этой суммы он получил за рекламные контракты, еще $275 млн американец получил за бой против Макгрегора. Сам Макгрегор, являющийся бойцом ММА (смешанные единоборства), занял 12-е место в рейтинге. Он заработал $99 млн.