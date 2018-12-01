ЦСКА обыграл "Спартак" и одержал 15-ю победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 4:3 обыграл столичный "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась на "ЦСКА-Арене", которая в текущем сезоне является домашней площадкой для обеих команд.

Шайбы в составе армейцев забросили Максим Шалунов (7-я минута), Михаил Григоренко (25), Кирилл Капризов (28) и Александр Попов (33). У красно-белых отличились Анатолий Никонцев (11), Илья Зубов (16) и Ярослав Дыбленко (47).

Перед началом встречи символическое вбрасывание произвели двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира в составе сборной СССР Александр Якушев, который 13 ноября был включен в Зал хоккейной славы, а также бывший нападающий футбольного "Спартака" Никита Баженов.

Победа стала для армейцев 15-й подряд в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ. Рекорд по этому показателю принадлежит санкт-петербургскому СКА, который в прошлом сезоне одержал 20 побед подряд. "Спартак" проиграл ЦСКА в 13-й раз подряд с учетом плей-офф, последний раз красно- белые обыгрывали армейцев 12 сентября 2013 года (3:2). Всего в истории КХЛ команды провели между собой 33 встречи при 12 победах красно-белых против 21 красно-синих.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 60 очками после 34 матчей. "Спартак" набрал 38 очков и занимает пятое место.

В следующем матче "Спартак" примет рижское "Динамо". Армейцы в гостях сыграют с "Сочи". Обе встречи состоятся 3 декабря.

Результаты других матчей дня:

"Барыс" - "Автомобилист" - 2:7;

"Салават Юлаев" - "Адмирал" - 1:2 Б;

"Трактор" - "Динамо" (Рига) - 1:0;

"Торпедо" - "Динамо" (Москва) - 2:3;

"Авангард" - "Металлург" - 1:2;

"Нефтехимик" - "Северсталь" - 2:3.