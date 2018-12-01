"Ривер Плейт" выступил против проведения финала Кубка Либертадорес в Мадриде

Впервые в истории в финале Кубка Либертадорес встречаются два клуба из Буэнос-Айреса - "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс". За несколько часов до ответной финальной игры, которая должна была пройти 24 ноября на стадионе "Ривер Плейт", болельщики хозяев закидали подручными средствами автобус "Боки", из-за чего несколько игроков гостевой команды получили ранения. В результате игра была перенесена на неопределенный срок. В пятницу Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) подтвердила, что ответный матч состоится 9 декабря на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

"События, повлекшие за собой отмену матча, произошли за пределами стадиона, - говорится в заявлении. - "Ривер Плейт" сожалеет о произошедшем, однако данный инцидент ни в коем случае не входит в зону ответственности клуба. Более 66 000 человек терпеливо ждали на протяжении восьми часов в субботу, после чего вернулись на стадион в воскресенье. Теперь этим людям отказывают в возможности воочию посмотреть игру в силу очевидной разницы в затратах и расстояния".

"Нам непонятно, почему главный матч аргентинского футбола не может проходить в этой же стране одновременно с саммитом G20 (саммит лидеров стран Группы двадцати открылся в Буэнос-Айресе в пятницу и завершится в субботу - прим. ТАСС), - также говорится в заявлении. - Аргентинский футбол в целом и Ассоциация футбола Аргентины не могут и не должны позволять горстке агрессивно настроенных людей препятствовать проведению Суперкласико в нашей стране".

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года и является самым престижным клубным футбольным турниром Южной Америки. Первый матч финала, который состоялся 11 ноября, завершился со счетом 2:2.

Противостояние клубов "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" считается одним из самых принципиальных в мировом футболе. "Ривер Плейт" является самым титулованным клубом Аргентины, он 36 раз выигрывал чемпионат страны и трижды - Кубок Либертадорес. "Бока Хуниорс" по этому показателю занимает второе место (33 титула в чемпионате страны, 6 - в Кубке Либертадорес).