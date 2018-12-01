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Футбол в Италии

СМИ: итальянский футбольный клуб "Палермо" продан за €10

Маурицио Дзампарини продал клуб вместе с долгом в €22,8 млн

ТАСС, 1 декабря. Владелец итальянского футбольного клуба "Палермо" продал его за €10. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британский телеканал Sky Sports.

По данным источника, Маурицио Дзампарини, который владел 100% акций "Палермо", продал клуб лондонской компании, название которой не называется. Отмечается, что вместе с клубом также была продана владеющая брендом команды компания Mepal. Сообщается, что компания была продана с обязательством выплаты остатка долга итальянского клуба, который составляет €22,8 млн.

"Палермо" выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Италии - Серии B. После 13 туров, сыгранных в текущем сезоне, команда возглавляет турнирную таблицу с 26 очками в активе.

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