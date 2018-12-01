"Анжи" и "Уфа" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Футболисты махачкалинского "Анжи" сыграли вничью со счетом 0:0 в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уфой". Встреча прошла в Каспийске.

На 77-й минуте встречи полузащитник команды из Махачкалы Владислав Кулик не реализовал пенальти.

"Анжи" испытывает проблемы с финансированием. В понедельник махачкалинцам было отказано в доступе на стадион "Анжи-Арена" в Каспийске для проведения подготовки к матчу из-за невыплаты задолженностей перед владельцами поля. Однако во вторник футболисты возобновили тренировки на арене, поскольку клуб частично погасил долги.

"Анжи" занимает 14-е место в турнирной таблице с 15 очками. "Уфа" набрала столько же очков, однако идет на 13-м месте, опережая махачкалинцев по личным встречам (матч первого круга завершился победой уфимцев со счетом 3:0).

В следующем туре "Анжи" 8 декабря на своем поле примет московский "Спартак". "Уфа" на следующий день в гостях сыграет с "Краснодаром".