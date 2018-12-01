"Енисей" и "Ахмат" сыграли при минус 15, а встречу в Оренбурге перенесли из-за мороза

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Красноярский "Енисей" и грозненский "Ахмат" провели матч 16-го тура чемпионата России по футболу при температуре около минус 15 градусов, по ходу встречи мороз только усиливался. Игра "Оренбурга" и самарских "Крыльев Советов" по причине холодной погоды была перенесена на более поздний срок. Понимание того, что два из трех запланированных на субботу матча 16-го тура находятся под угрозой срыва, было еще в пятницу. По регламенту Российской премьер-лиги (РПЛ), если за час до начала встречи температура ниже отметки минус 15 градусов, делегат должен запросить согласие на участие в матче обеих команд и незамедлительно проинформировать руководство лиги об их решении. Матч может быть сыгран только при согласии обоих участников. До этого хозяева делали все возможное, чтобы провести игру не на Центральном стадионе, а в манеже. На прошлой неделе бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) в порядке исключения даже дало на это добро, однако позднее лига выступила против этого решения на фоне давления футбольной общественности. В Красноярске все же сыграли За час до начала матча в Красноярске столбик термометра опустился до отметки 14,9 градуса мороза. Делегаты встречи приняли решение провести встречу. Однако, по словам главного тренера гостей Рашида Рахимова, футболом такую игру было назвать сложно. Матч посетили 1859 зрителей.

Встреча ожидаемо не получилась интересной по содержанию, но команды сумели обменяться голами во второй половине второго тайма. На мяч защитника гостей Милада Мохаммади "Енисей" ответил точным ударом Валерия Кичина с пенальти. Сразу же после гола хозяев вратарь "Ахмата" Евгений Городов подбежал к одному из футболистов красноярской команды и нанес удар рукой в корпус, но остался безнаказанным. По окончании матча главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев признался, что был практически уверен в том, что игра состоится. "Тот факт, что окончательное решение о проведении игры было принято за час до ее начала, никак не сказался на психологическом состоянии игроков. Все игроки вроде живы-здоровы, надеюсь, у "Ахмата" тоже. В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков, которые нашли в себе силы в такую погоду прийти на стадион, нам была необходима их поддержка в сегодняшнем матче", - отметил Аленичев. Вратарь "Енисея" Давид Юрченко и защитник "Ахмата" Андрей Семенов назвали матч издевательством над футболистами и болельщиками. "Все должны на это реагировать, футболисты "Енисея" тоже были не особо довольны. Оптимальным решением было бы сыграть на нейтральном поле. Зачем было вот это все делать, когда ни мы, ни футболисты "Енисея" не получали удовольствия от игры, а просто мучались", - отметил Семенов. Также Семенов высказал мнение, что встречу нужно было провести на нейтральное поле. Вице-президент "Ахмата" Ахмед Айдамиров считает, что матч должен следовало на другой день. Глава Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов сообщил, что организация внимательно разберет ситуацию с проведением матча в Красноярске. "Мы стали первой страной, где определены максимальные и минимальные температуры, нигде в мире такого нет. Сейчас мы видим, это начинает работать - один матч был отменен, а по второму есть вопросы. В нашей стране есть базовый регламент, который будет совершенствоваться дальше, например, минус 15 градусов в сухом климате - это одно, во влажном - совсем другое, и это тоже требует обсуждения", - пояснил Зотов. Матч в Оренбурге не состоялся Встречу в Оренбурге с участием местной одноименной команды и самарских "Крыльев Советов" было решено перенести на более поздний срок. За час до начала матча на стадионе была зафиксирована температура минус 17 градусов. Представители комиссии РФС приняли решение перенести игру. Время и место проведения матча будут объявлены позднее.