"Спартак" сыграет с "Локомотивом" в центральном матче 16-го тура РПЛ

Олег Кононов, возглавивший "Спартак" 12 ноября, проведет третий домашний матч подряд. В дебютной игре красно-белые одержали волевую победу над самарскими "Крыльями Советов" (3:1), а в четверг уступили венскому "Рапиду" во встрече группового этапа Лиги Европы (1:2) и значительно усложнили себе задачу выхода в плей-офф. Под руководством нового тренера два полных матча провели капитан "Спартака" Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко, которые были переведены Массимо Каррерой в молодежную команду. Сейчас между Глушаковым и активными болельщиками красно-белых существует серьезный конфликт, фанаты не хотят, чтобы полузащитник выступал в форме их команды.

Столичное дерби между "Спартаком" и "Локомотивом" состоится на "Открытие-Арене" и начнется в 19:00 мск. Главным арбитром матча назначен москвич Сергей Карасев. Помогать ему будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин.

Все завершившиеся матчи тура окончились ничейным исходом. В пятницу в Казани очки поделили местный "Рубин" и московское "Динамо" (1:1). В субботу "Енисей" и грозненский "Ахмат" разошлись миром в Красноярске (1:1), а "Анжи" и "Уфа" в Каспийске мячей не забили. Встреча в Оренбурге между местной одноименной командой и самарскими "Крыльями Советов" была перенесена на более поздний срок из-за морозов.

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Тремя встречами в воскресенье продолжится программа 16-го тура чемпионата России по футболу. Свои первые матчи второго круга проведут "Спартак", ЦСКА, "Краснодар" и действующий чемпион страны "Локомотив".

ЦСКА подходит к матчу не в лучшем настроении. Подопечные Виктора Гончаренко не только упустили победу, но и умудрились проиграть "Виктории", ведя по ходу встречи. Этот результат лишил армейцев шансов на продолжение борьбы в самом престижном клубном турнире Европы и серьезно усложнил перспективы участия в Лиге Европы весной. В чемпионате страны красно-синие в последних двух встречах одержали победы над "Зенитом" и "Ахматом" со счетом 2:0 и не пропускают на протяжении трех игр. Ростовчане в последних трех матчах чемпионата не одержали ни одной победы.

Московские армейцы попытаются взять реванш за поражение от "Ростова" (0:1) в первом круге и реабилитироваться за неудачу во вторничном матче группового этапа Лиги чемпионов с чешской "Викторией" (1:2). Встреча в Ростове-на-Дону начнется в 16:00 мск. Главным арбитром назначен Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Хозяевам в предстоящей игре из-за травм не помогут защитник Самюэль Жиго, а также полузащитники Роман Еременко и Роман Зобнин. За "Локомотив" по состоянию здоровья не сыграют полузащитник Александр Коломейцев и второй вратарь Никита Медведев. Украинский защитник Тарас Михалик пропустит дерби по семейным причинам, а участие полузащитника Мануэла Фернандеша по-прежнему остается под вопросом.

Последний раз "Спартак" побеждал "Локомотив" в домашнем матче первого круга чемпионского для себя сезона-2016/17 со счетом 1:0. Игра первого круга этого сезона между командами завершилась нулевой ничьей. Всего же в рамках чемпионатов России "Спартак" и "Локомотив" встречались 55 раз. 23 матча закончились победой красно-белых, 18 раз выиграли железнодорожники, еще 14 встреч завершились вничью.

"Локомотив" в предыдущем туре чемпионата уступил на своем поле "Уралу" (1:2), а в среду в матче групповой стадии Лиги чемпионов переиграл турецкий "Галатасарай" (2:0). Железнодорожники подходят к предстоящему дерби на четвертой строчке в турнирной таблице (25 очков). "Спартак" отстает от "Локомотива" на три балла, занимая седьмую строчку. Красно-белые не могут выиграть у железнодорожников в рамках чемпионата страны на протяжении четырех последних матчей.

Команда своего капитана поддерживает. В субботу вратарь "Спартака" Александр Селихов жестко отреагировал на критику Глушакова одним из болельщиков на своей странице в Instagram. На неделе Глушаков, Ещенко, а также Дмитрий Комбаров и Артем Ребров посетили детскую больницу, где поздравили ребят с предстоящими новогодними праздниками и провели автограф-сессию. Дополнительного накала игре с "Локомотивом" придает тот факт, что с 2005 по 2013 год Глушаков защищал цвета железнодорожников.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 26 очков. "Ростов" имеет в своем активе 23 очка и располагается на пятой строчке. В матче первого круга на "ВЭБ-Арене" "Ростов" одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу Сергея Паршивлюка. Всего же в рамках чемпионатов России "Ростов" (ранее "Ростсельмаш") и ЦСКА встречались 49 раз. 27 побед одержали армейцы,13 побед в активе ростовчан при 9 ничейных исходах.

В предстоящем матче в составе хозяев из-за травмы не сыграет полузащитник Тимофей Калачев, а из-за дисквалификации встречу пропустит хавбек Аяз Гулиев. Армейцам по-прежнему не могут помочь защитник Виктор Васин, также травмирован Алан Дзагоев. Полузащитник Ильзат Ахметов и форвард Абель Эрнандес восстанавливаются после повреждений - их появление на поле находится под вопросом. Защитник Георгий Щенников, который был заменен в матче с "Викторией" из-за отравления, также может пропустить встречу в Ростове.

"Краснодар" и "Урал" выяснят, кто продлит беспроигрышную серию

Стартовый матч воскресенья между "Краснодаром" и екатеринбургским "Уралом" состоится в Краснодаре и начнется в 14:00 мск. Главным арбитром встречи назначен Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

Обе команды подходят к игре в хорошей форме. "Краснодар" не проигрывает в чемпионате на протяжении четырех матчей, а "Урал" имеет серию из пяти встреч без поражений, выиграв в последних трех турах. В четверг краснодарцы одержали волевую победу в матче группового этапа Лиги Европы над турецким "Акхисаром" со счетом 2:1.

В турнирной таблице "Краснодар" с 29 очками располагается на втором месте, отставая от лидирующего "Зенита" на пять баллов. Петербуржцы свой матч 16-го тура проведут 3 декабря. "Урал" набрал 22 очка и занимает шестую строчку.

В чемпионатах России "Урал" и "Краснодар" провели между собой 11 матчей. Екатеринбуржцы одержали две победы, при пяти поражениях и четырех ничейных исходах. "Урал" не побеждал в последних шести встречах между этими командами, а на выезде уральский клуб праздновал успех лишь однажды - в 2013 году. В игре первого круга "Краснодар" победил со счетом 2:1.

Из-за дисквалификации "Краснодару" в матче не поможет полузащитник Шарль Каборе. Шведский полузащитник Виктор Классон продолжает восстанавливаться после повреждения ноги, полученного во встрече Лиги наций со сборной России, его участие в игре остается под вопросом. После травмы полностью восстановился вратарь хозяев Станислав Крицюк. В составе "Урала" из-за проблем со здоровьем не сыграют нападающий Павел Погребняк и полузащитник Роман Емельянов.