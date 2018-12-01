Сборная России по биатлону впервые за последние годы начинает сезон без Шипулина

ТАСС, 2 декабря. /ТАСС/. Этап Кубка мира в словенской Поклюке даст старт новому биатлонному сезону. Постолимпийский сезон традиционно открывает много новых имен, которые приходят на смену бывшему поколению биатлонистов.
Не стала исключением и сборная России, состав которой серьезно обновился в межсезонье. В ней пока не нашлось места лидеру последних лет Антону Шипулину. Олимпийский чемпион 2014 года в Сочи еще летом всерьез рассматривал вариант окончания карьеры, однако, посоветовавшись с семьей, принял решение выступать дальше.
Другое дело, что его подготовка к сезону оказалась скомканной, поскольку им были пропущены практически все тренировочные сборы национальной команды. В ее составе 31-летний спортсмен появился уже ближе к началу сезона - в финском Контиолахти, где у сборной были запланированы отборочные старты на первые этапы Кубка мира.
Участия в них он не принял. И даже несмотря на то, что выступать в Кубке мира, где в прошлом сезоне он стал третьим в общем зачете, ему можно было без отбора, старт сезона Шипулин все-таки решил пропустить. Он и сам понимает, что функционально не готов пока бороться за первые места, а приходить к финишу во втором-третьем десятке ему не хочется.
Вернуться на Кубок мира спортсмен может уже в январе, однако для этого ему еще нужно будет доказать свою готовность стартовать на одном из этапов Кубка IBU или на внутрироссийских соревнованиях "Ижевская винтовка".
Впервые за долгие годы не окажется на старте сезона самого титулованного биатлониста мира Уле-Эйнара Бьорндалена и его супруги Дарьи Домрачевой. При этом норвежско-белорусская пара в биатлон уже не вернется - летом они приняли решение об окончании карьеры. Их можно будет увидеть только в конце декабря на традиционной Рождественской гонке, где они официально попрощаются с биатлоном.
Туманные перспективы
Несмотря на отсутствие лидера последних лет, руководство Союза биатлонистов России (СБР) поставило перед сборной серьезную задачу: и мужская, и женская команды по итогам сезона должны оказаться в тройке сильнейших в общем зачете Кубка мира. В прошлом сезоне они были четвертыми, на этот раз им предстоит сделать минимум один шаг вперед.
Другое дело, что пока не совсем понятно, за счет чего этого можно будет добиться: ни в мужской, ни в женской сборной пока новых звезд так и не появилось. Более того, по итогам отборочных стартов в команду пробилось много спортсменов, о которых раньше спортивная общественность практически ничего не слышала.
Особенно это касается женской команды, где появились такие биатлонистки как Маргарита Васильева, Евгения Павлова, Кристина Ильченко и Валерия Васнецова. Из знакомых имен - чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова-Перхт, а также Ирина Старых и Ульяна Кайшева. На что будет способна такая команда на первых трех этапах, сказать пока сложно.
В мужской команде тоже все довольно туманно. Да, там есть олимпийский чемпион Сочи в эстафете Дмитрий Малышко, выигравший обе отборочные гонки в Контиолахти, однако последние четыре года он был далек от призовых мест на этапах Кубка мира, куда попадал крайне редко. Похожая история с Александром Логиновым, Евгением Гараничевым и Матвеем Елисеевым: они вроде и опытные биатлонисты, но по результатам прошлых сезонов было видно, что регулярно бороться за высокие места они были не способны. Быть может, сумеют проявить себя новые имена - Алексей Слепов или Эдуард Латыпов.
Пока же стоит отметить, что Максим Цветков - единственный, если не считать Шипулина, кто попадал на призовое место в прошлом сезоне, провалил отбор на первые этапы Кубка мира. Как и Антон Бабиков, который начал сезон с Кубка IBU, где, к слову, одержал победу в спринте.
Надежда на тренеров и будущее
Ротация сборной до чемпионата мира в шведском Эстерсунде, который пройдет в марте, безусловно, будет. Возможно, к тому времени вывести биатлонистов на новый уровень удастся новому тренерскому штабу во главе с Анатолием Хованцевым.
В любом случае, российским болельщикам уже не привыкать к антирекордам, которые установлены за последние годы. Самые продолжительные безмедальные серии гонок на этапах Кубка мира, чемпионат мира без единой награды, слабые результаты в эстафетных гонках - все это уже было.
Пришедшая в мае к управлению СБР команда во главе с четырехкратным чемпионом мира, депутатом Госдумы РФ Владимиром Драчевым взяла курс на развитие резерва сборной. С тем, чтобы в ближайшие четыре года, к Олимпийским играм в Пекине, за счет роста конкуренции на внутренней арене найти биатлонистов для основной команды, которые сумеют войти в число сильнейших в мире.
Но и сейчас, как уже отмечалось, довольствоваться малым они не намерены. Насколько их ожидания совпадают с готовностью биатлонистов, можно будет узнать уже в воскресенье, когда пройдут первые две гонки нового сезона.
В сингл-миксте выступят Кайшева и Гараничев, микст-эстафету побегут Старых, Юрлова-Перхт, Малышко и Логинов. Начало гонок - 14:00 и 16:30 мск соответственно.