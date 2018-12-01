Сборная России по биатлону впервые за последние годы начинает сезон без Шипулина

Другое дело, что его подготовка к сезону оказалась скомканной, поскольку им были пропущены практически все тренировочные сборы национальной команды. В ее составе 31-летний спортсмен появился уже ближе к началу сезона - в финском Контиолахти, где у сборной были запланированы отборочные старты на первые этапы Кубка мира.

Не стала исключением и сборная России, состав которой серьезно обновился в межсезонье. В ней пока не нашлось места лидеру последних лет Антону Шипулину. Олимпийский чемпион 2014 года в Сочи еще летом всерьез рассматривал вариант окончания карьеры, однако, посоветовавшись с семьей, принял решение выступать дальше.

Особенно это касается женской команды, где появились такие биатлонистки как Маргарита Васильева, Евгения Павлова, Кристина Ильченко и Валерия Васнецова. Из знакомых имен - чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова-Перхт, а также Ирина Старых и Ульяна Кайшева. На что будет способна такая команда на первых трех этапах, сказать пока сложно.

Другое дело, что пока не совсем понятно, за счет чего этого можно будет добиться: ни в мужской, ни в женской сборной пока новых звезд так и не появилось. Более того, по итогам отборочных стартов в команду пробилось много спортсменов, о которых раньше спортивная общественность практически ничего не слышала.

Несмотря на отсутствие лидера последних лет, руководство Союза биатлонистов России (СБР) поставило перед сборной серьезную задачу: и мужская, и женская команды по итогам сезона должны оказаться в тройке сильнейших в общем зачете Кубка мира. В прошлом сезоне они были четвертыми, на этот раз им предстоит сделать минимум один шаг вперед.

Впервые за долгие годы не окажется на старте сезона самого титулованного биатлониста мира Уле-Эйнара Бьорндалена и его супруги Дарьи Домрачевой. При этом норвежско-белорусская пара в биатлон уже не вернется - летом они приняли решение об окончании карьеры. Их можно будет увидеть только в конце декабря на традиционной Рождественской гонке, где они официально попрощаются с биатлоном.

Вернуться на Кубок мира спортсмен может уже в январе, однако для этого ему еще нужно будет доказать свою готовность стартовать на одном из этапов Кубка IBU или на внутрироссийских соревнованиях "Ижевская винтовка".

Участия в них он не принял. И даже несмотря на то, что выступать в Кубке мира, где в прошлом сезоне он стал третьим в общем зачете, ему можно было без отбора, старт сезона Шипулин все-таки решил пропустить. Он и сам понимает, что функционально не готов пока бороться за первые места, а приходить к финишу во втором-третьем десятке ему не хочется.

В мужской команде тоже все довольно туманно. Да, там есть олимпийский чемпион Сочи в эстафете Дмитрий Малышко, выигравший обе отборочные гонки в Контиолахти, однако последние четыре года он был далек от призовых мест на этапах Кубка мира, куда попадал крайне редко. Похожая история с Александром Логиновым, Евгением Гараничевым и Матвеем Елисеевым: они вроде и опытные биатлонисты, но по результатам прошлых сезонов было видно, что регулярно бороться за высокие места они были не способны. Быть может, сумеют проявить себя новые имена - Алексей Слепов или Эдуард Латыпов.

Пока же стоит отметить, что Максим Цветков - единственный, если не считать Шипулина, кто попадал на призовое место в прошлом сезоне, провалил отбор на первые этапы Кубка мира. Как и Антон Бабиков, который начал сезон с Кубка IBU, где, к слову, одержал победу в спринте.

Надежда на тренеров и будущее

Ротация сборной до чемпионата мира в шведском Эстерсунде, который пройдет в марте, безусловно, будет. Возможно, к тому времени вывести биатлонистов на новый уровень удастся новому тренерскому штабу во главе с Анатолием Хованцевым.

В любом случае, российским болельщикам уже не привыкать к антирекордам, которые установлены за последние годы. Самые продолжительные безмедальные серии гонок на этапах Кубка мира, чемпионат мира без единой награды, слабые результаты в эстафетных гонках - все это уже было.

Пришедшая в мае к управлению СБР команда во главе с четырехкратным чемпионом мира, депутатом Госдумы РФ Владимиром Драчевым взяла курс на развитие резерва сборной. С тем, чтобы в ближайшие четыре года, к Олимпийским играм в Пекине, за счет роста конкуренции на внутренней арене найти биатлонистов для основной команды, которые сумеют войти в число сильнейших в мире.

Но и сейчас, как уже отмечалось, довольствоваться малым они не намерены. Насколько их ожидания совпадают с готовностью биатлонистов, можно будет узнать уже в воскресенье, когда пройдут первые две гонки нового сезона.

В сингл-миксте выступят Кайшева и Гараничев, микст-эстафету побегут Старых, Юрлова-Перхт, Малышко и Логинов. Начало гонок - 14:00 и 16:30 мск соответственно.