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НХЛ

Клуб НХЛ "Торонто" подписал шестилетний контракт с форвардом Нюландером

Средняя зарплата 22-летнего шведа составит $6,9 млн в год
Вильям Нюландер AP Photo/Gene J. Puskar
Вильям Нюландер
© AP Photo/Gene J. Puskar

ТАСС, 2 декабря. Шведский форвард Вильям Нюландер подписал шестилетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто". Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.

Средняя зарплата 22-летнего нападающего составит $6,9 млн в год.

Нюландер, который находился в статусе ограниченно свободного агента, пропустил начало сезона из-за того, что никак не мог договориться о новом контракт с "Торонто". Если бы он не подписал контракт до 1 декабря, то не смог бы выступать в НХЛ в этом сезоне.

"Торонто" выбрал Нюландера под общим восьмым номером на драфте 2014 года. В прошлом сезоне он провел 82 матча и набрал 61 очко (20 шайб + 41 передача).

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